اتفاق لتثبيت أسعار السلع الأساسية في أول أسبوعين من رمضان.. تفاصيل

مع تزايد الإقبال على شراء السلع الغذائية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار إلى حركة الأسعار في الأسواق، وسط مخاوف المواطنين من أي زيادات محتملة.

وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الأساسية ستشهد استقرارًا كاملًا خلال أول أسبوعين من الشهر الكريم، دون أي زيادات، وذلك في إطار جهود مشتركة بين الدولة والتجار للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

اتفاق مع التجار لتثبيت الأسعار

وأوضح أن شعبة المواد الغذائية توصلت إلى اتفاق مع عدد كبير من التجار والموردين لتثبيت أسعار السلع الأساسية خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لزيادة معدلات الإقبال على الشراء خلال هذه الفترة، دون السماح بحدوث أي تحركات سعرية.

زيادة الطلب دون تأثير على السوق

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن ارتفاع الطلب على السلع في بداية شهر رمضان يُعد أمرًا طبيعيا، إلا أن هذا الارتفاع لن ينعكس على الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

توافر كامل للسلع الأساسية

وأكد على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية، لافتًا إلى توافر الزيت والسكر والدواجن واللحوم بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي مطمئن ولا توجد أي أزمات في الإمدادات.

دور الدولة في دعم استقرار الأسعار

وأضاف أن الدولة تلعب دورًا محوريًا في ضبط الأسواق من خلال إقامة المعارض والمنافذ السلعية التي توفر مختلف المنتجات بأسعار مناسبة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

مشاركة واسعة من التجار واستقرار مستمر

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن غالبية التجار تشارك في هذه المبادرة، وأن أسعار السلع ستظل مستقرة من الآن وحتى حلول شهر رمضان، مع عدم وجود أي مشكلات تتعلق بتوافر أو تسعير السلع الأساسية.