قبل رمضان 2026.. اعرف أسعار البلح والزبيب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأ التجار والموردون في مصر الاستعداد لتلبية احتياجات السوق من السلع الرمضانية، بما في ذلك البلح والزبيب.

وفي لقاء تلفزيوني ، أكد محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة أن جميع المواد الغذائية الخاصة برمضان ستكون متوافرة بكميات كبيرة وأسعار معقولة.

و أوضح الشيخ أن أسعار ياميش رمضان، بما في ذلك البلح والزبيب، تعتمد على عدة عوامل أبرزها وفرة الإنتاج، وكذلك العرض والطلب.

ورغم هذه العوامل، طمأن الشيخ المواطنين قائلاً إن الأسعار ستكون في متناول الجميع هذا العام، وأنه لا توجد زيادات تذكر.

أسعار ياميش رمضان 2026

وتطرق رئيس شعبة العطارة إلى أسعار البلح والزبيب هذا العام، حيث أكد أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتياً من البلح، ويبلغ سعره حوالي 60 جنيهاً للكيلو، مما يعكس وفرة في المحصول المحلي.

أما الزبيب، فقد شهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الزبيب المصري ينافس الزبيب العالمي في الجودة، بل ويمثل مصدرًا مهمًا للتصدير إلى الخارج.

هذا التطور في الصناعة أسهم في خفض الأسعار وتوفير الزبيب بأسعار معقولة في الأسواق.

ووجه محمد الشيخ رسالة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه إذا لاحظ المواطنون وجود تجار يبيعون بأسعار مرتفعة مقارنة ببقية المحلات، عليهم أن يمتنعوا عن الشراء من هؤلاء التجار.