تفاصيل مبادرة الوادي الجديد لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ودعم مزارعي التمور

أُطلقت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات مبادرة المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، في إطار حرص المحافظة على حماية وتنمية ثروة النخيل.

جرى تنفيذ ندوة حقلية بقرية موط بمركز الداخلة، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتورة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وبمشاركة قيادات وزارة الزراعة ومراكز البحوث المتخصصة.

وجاءت الندوة بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والأستاذ الدكتور صلاح محمود محمد جميل المشرف العلمي للمبادرة بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية، والدكتور يوسف دياب المشرف العلمي للمبادرة بمركزي بلاط والداخلة وباحث أول بالمعمل المركزي لأبحاث النخيل، إلى جانب المهندس عماد بحر وكيل المديرية ومدير صندوق مكافحة سوسة النخيل.

كما شهدت الندوة مشاركة المهندس سيد مدني مدير الإدارة الزراعية بموط، والمهندس محمود الناظر مدير الإدارة الزراعية بالقصر، ولفيف من مزارعي النخيل بالقرية، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين ونقل الخبرات الفنية إليهم.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أهداف المبادرة، مؤكدًا الدعم الكامل وغير المحدود الذي تقدمه المحافظة، بقيادة اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، لضمان نجاح المبادرة، مشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات التنفيذية لتذليل العقبات أمام مزارعي النخيل، وتوفير كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للحفاظ على هذه الثروة الاستراتيجية.

من جانبه، تناول الدكتور يوسف دياب الممارسات الزراعية الصحيحة ودورها المحوري في الوقاية من سوسة النخيل الحمراء، موضحًا بالتفصيل أسس التقليم السليم، والاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ عمليات التقليم وإزالة السرطانات، لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، والحد من فرص الإصابة بالآفة.

وفي نفس السياق، استعرض المهندس عماد بحر طرق المكافحة المختلفة، موضحًا الدور التنفيذي في توفير المبيدات المعتمدة، وأجهزة الحقن وآلات الرش الحديثة بكافة الإدارات والجمعيات الزراعية، إلى جانب آليات التخلص الآمن من مخلفات النخيل بما يضمن عدم انتشار الإصابة.

واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش مع المزارعين للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم في زراعة نخيل التمر، والرد على استفساراتهم، في خطوة تعكس حرص المبادرة على التطبيق العملي والتفاعل الميداني بما يسهم في حماية نخيل الوادي الجديد وتعزيز إنتاجيته.