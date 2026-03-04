السفيرة باربرا ليف: إيران شكلت تهديدات متعددة للأمن القومي الأمريكي على مدار عقود

قالت السفيرة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى، إنّ الرئيس الأمريكي أعلن الحرب مشيرًا إلى تهديدات متعددة تمثلت في الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي والوكلاء في المنطقة والبحرية الإيرانية، مشيرا إلى أنها جميعًا تهدد الأمن القومي الأمريكي

.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إيران شكلت تهديدات متنوعة للقوات والدبلوماسية الأمريكية على مدار عقود.

وأشارت إلى عدم وضوح ما إذا كان هناك تهديد وشيك مباشر للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بتهديد عابر للقارات، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تكن تواجه صواريخ إيرانية عابرة للقارات يمكن أن تصل إلى أراضيها.

وفيما يتعلق بإمكانية إنهاء الحرب سريعًا في حال اغتيال المرشد الإيراني، رأت السفيرة باربرا ليف أن ذلك ممكن، إلا أن الرئيس مطالب أيضًا بمراعاة مواقف الكونجرس والرأي العام الأمريكي.

وأوضحت أنه قد يعلن تحقيق أهدافه في الأيام المقبلة إذا اعتبر أن الضرر الكبير الذي لحق بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين كافٍ.

وأشارت إلى وجود اتصالات مع عدد من دول الخليج بشأن سبل إنهاء الحرب عبر الوساطة، في ظل قلق إقليمي متزايد من التهديدات للأمن والاستقرار.