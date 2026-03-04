مايا دياب: معنديش طاقة للدخول في أزمات مع راجل.. والسوشيال ميديا أصبحت ساحة للتشهير

أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن رغبتها في الابتعاد عن المشكلات والصراعات، مؤكدة أنها لم تعد تملك طاقة للدخول في أزمات مع الرجال، وتسعى إلى علاقة قائمة على اللين والتفاهم المتبادل، وحياة أكثر بساطة وهدوءًا بعيدًا عن التعقيد.

وانتقدت مايا دياب، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، حالة الفوضى التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود استباحة واضحة لحياة الناس الخاصة وحملات تشهير دون معرفة الحقيقة، مؤكدة أن الزمن الحالي أصبح صعبًا، في ظل قدرة أي شخص على الإمساك بهاتفه وإطلاق الآراء والاتهامات من خلف الشاشات دون مسؤولية.

وأضافت مايا دياب، أن المشهد الإعلامي في الماضي كان أكثر انضباطًا، حيث وُجدت صحافة نظيفة ونقد فني حقيقي يركز على الأعمال والأغاني، وليس على اقتحام البيوت والحياة الشخصية، مؤكدة أنها لا تخفي رأيها عندما تشعر أن لديها حقًا ورأيًا في محله، لكنها ترفض الإساءة والتجريح غير المبرر.