أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة تحضير كيك شتوية بـ 5 حبات من التمر.

طريقة عمل كيك تمر ..

المقادير

كوب تمر منزوع النواة ( أيا نوع بتفضلوه المهم يكون طري )

كوب ماء ساخن

4 حبات بيض بحرارة المطبخ

ملعقة فانيليا سائلة او بودرة

كوب سكر

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب حليب سائل دافئ

كوبين وربع طحين

ملعقة كبيرة باكينج باودر

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ملعقة هيل مطحون ناعم

ملعقة قرفة مطحونة ناعمة

رشة ملح

صوص الكراميل

كوب سكر

ملعقتين زبدة

علبة قشطة

رشة ملح بسيطة

الطريقة لعمل كيك التمر

1- نخلط التمر مع كوب الماء الساخن ونتركه 10 دقائق.

2- نخفق البيض مع السكر والفانيليا لحد ما يصيرو فاتحين وكريميين.

3- نضيف الزيت بالتدريج ونخفق، بعدها نضيف الحليب الدافئ ونخلط.

4- نهرس التمر المنقوع بالماء بالخلاط او بالشوكة حسب الرغبة، نضيف خليط التمر ونخلط منيح.

5- نخلط المواد الجافة الطحين مع الباكينج باودر وبيكربونات الصوديوم والهيل والقرفة ورشة الملح وننخلهم.

6- نضيف المواد الجافة على الخليط السائل على دفعتين مع التحريك الخفيف.

7- نصب الخليط بقالب مدهون بالزبدة او السمنة ومرشوش طحين.

8- نخبز بفرن محمى مسبقًا على 180 درجة حوالي 35–40 دقيقة او لحد ما يطلع العود نظيف.

طريقة صوص الكراميل

1- نذوب السكر على نار متوسطة بدون تحريك لحتى يكرمل ويصير لونه ذهبي.

2- نضيف الزبدة ونحرك بسرعة.

3- نضيف القشطة بحذر ونحرك لحد ما يصير الصوص ناعم.

4- نضيف رشة الملح ونرفع عن النار.

لو حسيتو الصوص تقيل ممكن تزيدو شوية حليب سائل لحد ما توصلو للقوام المطلوب.

يُسكب صوص الكراميل فوق الكيك وتزين بحبات التمر والجوز حسب الرغبة ويُقدم