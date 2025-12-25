قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة تحضير كيك شتوية بـ 5 حبات من التمر.

طريقة عمل كيك تمر ..

المقادير

كوب تمر منزوع النواة ( أيا نوع بتفضلوه المهم يكون طري )

كوب ماء ساخن

4 حبات بيض بحرارة المطبخ

ملعقة فانيليا سائلة او بودرة

كوب سكر

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب حليب سائل دافئ

كوبين وربع طحين

ملعقة كبيرة باكينج باودر

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ملعقة هيل مطحون ناعم

ملعقة قرفة مطحونة ناعمة

رشة ملح

صوص الكراميل

كوب سكر

ملعقتين زبدة

علبة قشطة

رشة ملح بسيطة

الطريقة لعمل كيك التمر

 

1- نخلط التمر مع كوب الماء الساخن ونتركه 10 دقائق.

2- نخفق البيض مع السكر والفانيليا لحد ما يصيرو فاتحين وكريميين.

3- نضيف الزيت بالتدريج ونخفق، بعدها نضيف الحليب الدافئ ونخلط.

4- نهرس التمر المنقوع بالماء بالخلاط او بالشوكة حسب الرغبة، نضيف خليط التمر ونخلط منيح.

5- نخلط المواد الجافة الطحين مع الباكينج باودر وبيكربونات الصوديوم والهيل والقرفة ورشة الملح وننخلهم.

6- نضيف المواد الجافة على الخليط السائل على دفعتين مع التحريك الخفيف.

7- نصب الخليط بقالب مدهون بالزبدة او السمنة ومرشوش طحين.

8- نخبز بفرن محمى مسبقًا على 180 درجة حوالي 35–40 دقيقة او لحد ما يطلع العود نظيف.

طريقة صوص الكراميل

1- نذوب السكر على نار متوسطة بدون تحريك لحتى يكرمل ويصير لونه ذهبي.

2- نضيف الزبدة ونحرك بسرعة.

3- نضيف القشطة بحذر ونحرك لحد ما يصير الصوص ناعم.

4- نضيف رشة الملح ونرفع عن النار.

لو حسيتو الصوص تقيل ممكن تزيدو شوية حليب سائل لحد ما توصلو للقوام المطلوب.

يُسكب صوص الكراميل فوق الكيك وتزين بحبات التمر والجوز حسب الرغبة ويُقدم

افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط طريقة كيكة التمر كيك التمر كيك شتوى طريقة كيك التمر بسهولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

وزير الأوقاف

الأوقاف تتخذ إجراءات عاجلة بعد خلاف مواطن وعامل حول مستوى صوت مكبرات المسجد

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يقود جولة ميدانية موسعة بحي أول وثان المحلة لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات.. ويوجه بتشديد الرقابة واستمرار الحملات اليومية

محافظ الغربية

نقلة نوعية.. محافظ الغربية يفتتح عددا من الأقسام الطبية المطوّرة بمستشفى المحلة العام

ما وراء تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي قرب أنقرة؟

تفاصيل تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي قرب أنقرة

بالصور

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد