أخبارأسوان: جهود لزيادة الوعى لدى الطلاب.. وإزالة للتعديات.. وحملات تموينية تفتيشية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها .

بتوجيهات محافظ أسوان.. ندوات توعوية لغرس القيم داخل المدارس

تستكمل وحدة تكافؤ الفرص بتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنظيم سلسلة اللقاءات المجتمعية الهادفة لزيادة الوعى لدى الطلاب والطالبات فى المراحل التعليمية المختلفة وإعلاء روح الولاء والإنتماء لديهم.

وأوضحت سهير مكى مدير الوحدة بأنه فى ظل تكليفات محافظ أسوان بتنوع الأنشطة والفعاليات ووصولها لأكبر شريحة من أبناء المجتمع الأسواني.

تكثيف جهود إزالة التعديات فى أسوان ودراو والرديسية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

جهود متنوعة

تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق ومعارض «أهلاً رمضان» بأسوان



واصلت الجهات المختصة بأسوان حملاتها الهادفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والمرور على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية والإستراتيجية بأسعار مخفضة وطبقاً للمواصفات الخاصة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

محافظة أسوان: إنشاء كوبري السيل للمشاة جاء استجابة لمطلب شعبى

أكدت محافظة أسوان فى توضيح بأن إنشاء كوبرى السيل للمشاة جاء استجابة لمطلب شعبى، للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والذى تم وضع حجر الأساس له منذ حوالى شهر بنهاية يناير الماضي.

وأوضحت أن المشروع جارى العمل فيه طبقا لمعدلات العمل المطلوبة ، وأيضا فى إطار الإشتراطات المقررة وخاصة الارتفاعات الخاصة بالكباري المنشأة على خطوط السكك الحديدية حيث يتم تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة والأمان بإرتفاع 6 أمتار ، وبعرض 2.40 متر ، كما أن الكوبرى يضم 2 مصعد مراعاة لكبار السن وذوى الهمم ، وبما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة ، على أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال 3 أشهر .