بتوجيهات محافظ أسوان.. ندوات توعوية لغرس القيم داخل المدارس

تستكمل وحدة تكافؤ الفرص بتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنظيم سلسلة اللقاءات المجتمعية الهادفة لزيادة الوعى لدى الطلاب والطالبات فى المراحل التعليمية المختلفة وإعلاء روح الولاء والإنتماء لديهم.

وأوضحت سهير مكى مدير الوحدة بأنه فى ظل تكليفات محافظ أسوان بتنوع الأنشطة والفعاليات ووصولها لأكبر شريحة من أبناء المجتمع الأسواني، وخاصة فى القرى والنجوع المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والقيادات الدينية ، ومسئولى الجهات المختصة ، تم تمكين الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل من خلال تنفيذ ورشة عمل بمدرسة الفنية بنات بنصر النوبة .

ندوات

كما تم تنظيم محاضرة توعوية بعنوان "الإستخدام الرشيد للألعاب والتطبيقات الإلكترونية"، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان ، بمدرسة محمد محسن شعيب الثانوية الفنية بنات.

وتم كذلك تنظيم ندوة تثقيفية متميزة بعنوان "م هارات رقمية... فرص بلا حدود" بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة ، وذلك ضمن مبادرة الوعى الرقمى بهدف نشر الثقافة الرقمية وتمكين النشء والشباب من أدوات العصر ، إلى جانب تنفيذ ندوة توعوية بعنوان " وعى يحمى أبناءنا " بمدرسة نصر الإبتدائية لمواجهة التحرش وتعزيز حماية الأطفال .

وتم أيضاً تنظيم ندوة بعنوان " أنا قوى بأخلاقى " بكوم أمبو فى إطار إستراتيجية نشر القيم الإيجابية وتعزيز الوعى السلوكى داخل المدارس ، و كذا تنفيذ محاضرة بعنوان " الإستخدام الآمن للتقنيات الرقمية " بمدرسة عبد الحميد عبد الله الغفور الإعدادية بنات، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لنشر ثقافة الأمان الرقمى ، وترسيخ مفاهيم الإستخدام الرشيد للتكنولوجيا بين الطلاب .