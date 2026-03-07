قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتوجيهات محافظ أسوان.. ندوات توعوية لغرس القيم داخل المدارس

محمد عبد الفتاح

تستكمل وحدة تكافؤ الفرص بتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنظيم سلسلة اللقاءات المجتمعية الهادفة لزيادة الوعى لدى الطلاب والطالبات فى المراحل التعليمية المختلفة وإعلاء روح الولاء والإنتماء لديهم.

وأوضحت سهير مكى مدير الوحدة بأنه فى ظل تكليفات محافظ أسوان بتنوع الأنشطة والفعاليات ووصولها لأكبر شريحة من أبناء المجتمع الأسواني، وخاصة فى القرى والنجوع المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والقيادات الدينية ، ومسئولى الجهات المختصة ، تم تمكين الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل من خلال تنفيذ ورشة عمل بمدرسة الفنية بنات بنصر النوبة .

ندوات

كما تم تنظيم محاضرة توعوية بعنوان "الإستخدام الرشيد للألعاب والتطبيقات الإلكترونية"، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان ، بمدرسة محمد محسن شعيب الثانوية الفنية بنات.

وتم كذلك تنظيم ندوة تثقيفية متميزة بعنوان "م هارات رقمية... فرص بلا حدود" بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة ، وذلك ضمن مبادرة الوعى الرقمى بهدف نشر الثقافة الرقمية وتمكين النشء والشباب من أدوات العصر ، إلى جانب تنفيذ ندوة توعوية بعنوان " وعى يحمى أبناءنا " بمدرسة نصر الإبتدائية لمواجهة التحرش وتعزيز حماية الأطفال .

وتم أيضاً تنظيم ندوة بعنوان " أنا قوى بأخلاقى " بكوم أمبو فى إطار إستراتيجية نشر القيم الإيجابية وتعزيز الوعى السلوكى داخل المدارس ، و كذا تنفيذ محاضرة بعنوان " الإستخدام الآمن للتقنيات الرقمية " بمدرسة عبد الحميد عبد الله الغفور الإعدادية بنات، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لنشر ثقافة الأمان الرقمى ، وترسيخ مفاهيم الإستخدام الرشيد للتكنولوجيا بين الطلاب .

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

صناعه الجلود

غرفة صناعة الجلود تدعو لتشكيل مجلس أمناء لقطاع الأحذية داخل الروبيكي

صورة ارشيفية

حصاد الاقتصاد| وفرة السلع التموينية.. دعم اجتماعي بـ40.3 مليار جنيه.. وطرح حصة من “مصر لتأمينات الحياة” وتحذيرات من اضطرابات أسواق الطاقة فى أسبوع

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات يتفقان على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصادرات

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

