محافظة أسوان: إنشاء كوبري السيل للمشاة جاء استجابة لمطلب شعبى

أكدت محافظة أسوان فى توضيح بأن إنشاء كوبرى السيل للمشاة جاء استجابة لمطلب شعبى، للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والذى تم وضع حجر الأساس له منذ حوالى شهر بنهاية يناير الماضي.

وأوضحت أن المشروع جارى العمل فيه طبقا لمعدلات العمل المطلوبة ، وأيضا فى إطار الإشتراطات المقررة وخاصة الارتفاعات الخاصة بالكباري المنشأة على خطوط السكك الحديدية حيث يتم تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة والأمان بإرتفاع 6 أمتار ، وبعرض 2.40 متر ، كما أن الكوبرى يضم 2 مصعد مراعاة لكبار السن وذوى الهمم ، وبما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة ، على أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال 3 أشهر .

كوبرى السيل

ويأتي إنشاء الكوبرى فوق مزلقان السيل استكمالا لسلسلة مشروعات إنشاء كبارى المشاة منها مشروع كوبرى كيما للمشاة وذلك فى إطار خطوات جادة وحاسمة للحد من الحوادث المتكررة على خطوط السكك الحديدية ، وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين ،

كما أن هذه المشروعات تجسد نموذجاً عملياً لإهتمام الدولة بسلامة المواطن وتحقيق السيولة المرورية ، ويعد نموذجاً مشرفاً للدور الوطنى والإنسانى الرائد للقطاع الخاص من خلال إحدى الشركات التى لديها سلسلة من الفنادق السياحية على مستوى أسوان بشكل خاص ومصر بشكل عام ، ويجسد مفهوم المشاركة المجتمعية الحقيقية التى تحرص الدولة على دعمها وترسيخها .