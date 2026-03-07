قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أجواء هادئة.. حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 7-3-2026

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم السبت 7-3-2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء خلال فصل الشتاء.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس شتوى مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل للحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره. 

حالة الطقس 

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء معتدله فى الشتاء .

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجّلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 28 درجة، والصغرى 14 درجة ، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 28 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 31 % والرياح 16 كم/ س.

كما سجّلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وتستقر بعد درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 28 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 31 % والرياح 16 كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 14درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ29درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 31 % والرياح 16 كم/ س. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش

