تكثيف جهود إزالة التعديات فى أسوان ودراو والرديسية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات ، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين ، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين ، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون .

إزالة التعديات

فقد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإشراف من اللواء أحمد صلاح الدين بإزالة حالة تعدى فى المهد بمنطقة المحمودية بمساحة 300 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

بينما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بتنظيم حملات إستهدفت إزالة 6 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 2100 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح بالإزالة الفورية لحالتى تعدى بإجمالى مساحة بلغت ٥٥٠ م٢ تقريباً ، وتمت أعمال الإزالة بواسطة العاملين بالوحدة المحلية .