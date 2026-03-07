قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تكثيف جهود إزالة التعديات فى أسوان ودراو والرديسية

محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات ، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين ، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين ، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون .

إزالة التعديات

فقد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإشراف من اللواء أحمد صلاح الدين بإزالة حالة تعدى فى المهد بمنطقة المحمودية بمساحة 300 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

بينما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بتنظيم حملات إستهدفت إزالة 6 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 2100 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح بالإزالة الفورية لحالتى تعدى بإجمالى مساحة بلغت ٥٥٠ م٢ تقريباً ، وتمت أعمال الإزالة بواسطة العاملين بالوحدة المحلية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

