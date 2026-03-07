قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق ومعارض «أهلاً رمضان» بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت الجهات المختصة بأسوان حملاتها الهادفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والمرور على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية والإستراتيجية بأسعار مخفضة وطبقاً للمواصفات الخاصة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وبناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

فقد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، بإشراف اللواء أحمد صلاح الدين، وبمتابعة نواب رئيس المدينة إبراهيم همام، ومحمد ربيع، وأحمد عبد الراضى، بالمرور الميدانى على منافذ معارض “أهلاً رمضان”، للتأكد من توفير جميع السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

 

أهلاً رمضان

كما تم التنسيق مع الجهات المختصة بجهاز مستقبل مصر لتوفير سيارات متنقلة لبيع الفراخ بأسعار مخفضة لجمهور المواطنين، فضلاً عن توفير أسطوانات البوتاجاز داخل القرى والمناطق والأحياء السكنية، والمرور على جميع المستودعات للاطمئنان على توافر هذه السلعة الحيوية بالجودة والأسعار المقررة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة العميد سمير سيد، بالمتابعة اليومية للأسواق ومعارض "أهلاً رمضان" لمتابعة توافر السلع الغذائية المخفضة، وتم التعرف من المواطنين عن جودة المعروضات من المنتجات المختلفة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالمحلات التجارية الأخرى.

فى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، بالاشتراك مع إدارة التموين، بالمرور المفاجئ على المخابز البلدية، وتم التفتيش على جودة ووزن رغيف العيش.

وتم التأكيد على نواب رئيس مجلس المدينة ورؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية على مدار اليوم، والإبلاغ المستمر عن مدى توافر السلع بالأسعار المناسبة دون مغالاة للتيسير على المواطنين.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

مدرب برشلونة أتلتيك يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق

النادي الأهلي

تفاصيل مبادرة 100 منزل أهلاوي في محافظات مصر

فليك

هانز فليك يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيك بلباو في الليجا

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد