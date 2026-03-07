تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق ومعارض «أهلاً رمضان» بأسوان

واصلت الجهات المختصة بأسوان حملاتها الهادفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والمرور على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية والإستراتيجية بأسعار مخفضة وطبقاً للمواصفات الخاصة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وبناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

فقد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، بإشراف اللواء أحمد صلاح الدين، وبمتابعة نواب رئيس المدينة إبراهيم همام، ومحمد ربيع، وأحمد عبد الراضى، بالمرور الميدانى على منافذ معارض “أهلاً رمضان”، للتأكد من توفير جميع السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

أهلاً رمضان

كما تم التنسيق مع الجهات المختصة بجهاز مستقبل مصر لتوفير سيارات متنقلة لبيع الفراخ بأسعار مخفضة لجمهور المواطنين، فضلاً عن توفير أسطوانات البوتاجاز داخل القرى والمناطق والأحياء السكنية، والمرور على جميع المستودعات للاطمئنان على توافر هذه السلعة الحيوية بالجودة والأسعار المقررة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة العميد سمير سيد، بالمتابعة اليومية للأسواق ومعارض "أهلاً رمضان" لمتابعة توافر السلع الغذائية المخفضة، وتم التعرف من المواطنين عن جودة المعروضات من المنتجات المختلفة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالمحلات التجارية الأخرى.

فى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، بالاشتراك مع إدارة التموين، بالمرور المفاجئ على المخابز البلدية، وتم التفتيش على جودة ووزن رغيف العيش.

وتم التأكيد على نواب رئيس مجلس المدينة ورؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية على مدار اليوم، والإبلاغ المستمر عن مدى توافر السلع بالأسعار المناسبة دون مغالاة للتيسير على المواطنين.