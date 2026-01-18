قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق

ولاء عبد الكريم

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة السلع الغذائية باتحاد الغرف التجارية عن نتائج دراسة  لأسعار ياميش رمضان 2026.

وأشار إلى أن الأسعار شهدت تفاوتاً كبيراً يعكس اختلاف الجودة والعلامات التجارية وطرق التوريد والتخزين. 

وأكد المنوفي فى تصريحات خاصة ل “ صدى البلد” استمرار التنسيق مع التجار لضبط الفجوة السعرية وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية.

فيما يخص الأسعار، تتراوح أسعار قمر الدين بين 60 و145 جنيها للفة وزن 400 جرام،  أما المكسرات فشهدت تفاوتاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر ربع كيلو البندق المقشر 530 جنيه، والكاجو المقشر بين 325 و325 جنيه، واللوز المحمص بين 330 و139 جنيه، بينما تراوح سعر الفستق بين 425 جنيها. 

كما تراوح سعر السوداني بين 32 و65 جنيها، وعين الجمل المقشر 190 جنيه، وجوز الهند المبشور حوالي 65 جنيها.
 

فيما يخص الزبيب والفواكه المجففة، تراوح سعر الزبيب بين 95 و110 جنيهات للكيلو حسب النوع والجودة، أما القراصيا البنوي 180 جم فبلغ سعرها حوالي 80 جنيها، بينما البلح سيوي والكيلو نحو 94.95 جنيه، وتمور الوادي 79.95 جنيه، والتمر المحلي عالي الجودة نحو 60 جنيها.

 أما المشمشية فاستقرت أسعارها بين 60 و80 جنيه للربع كيلو، كما تشمل الياميش منتجات أخرى مثل التمر هندي بسعر 65 جنيها للكيلو، وعصائر قمر الدين 60 جنيها، وسوبيا 100 جنيه، والكركديه 40 إلى 55 جنيها حسب الوزن والجودة. 

ودعا المنوفي المواطنين إلى الشراء من الأسواق التي تلتزم بالأسعار الاسترشادية وفحص تواريخ الصلاحية وجودة المنتجات، مؤكداً أن ننمارس دوراً رقابياً نشطاً في المحافظات لمتابعة السوق يومياً وضمان توفر الياميش بأسعار مناسبة للجميع.

