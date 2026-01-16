أسعار ياميش رمضان 2026 أرخص من 2025.. الشعبة تزف أخبارا سارة

كشف محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة، آخر الاستعدادات لـ شهر رمضان ووفرة ياميش رمضان 2026، للمواطنين والأسعار المتوقعة.

وقال رئيس شعبة العطارة، إن سعر كيلو البلح الذي يأتي من الوادي والواحات وسيوة، سيكون بـ 60 جنيه للمستهلك وأقل من العام الماضي، وأن سعر البلح المستورد سيكون بـ 200 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة العطارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر علبة البلح التي تزن 5 كيلو سيكون سعرها للمستهلك بـ 300 جنيه، موضحًا أن أسعار البلح المحلي تعتبر من الأسعار المتوسطة، وهذه الأسعار تعتبر مناسبة للمواطنين، ولا توجد زيادة في الأسعار.

الزبيب المصري الذهبي يسجل 170 جنيه

وتحدث عن الأسعار الموجودة في الأسواق حاليا، وقال إن سعر الزبيب المصري الذهبي يسجل 170 جنيه، وسعر الزبيب السوداني يكون في متناول الجميع.

وأوضح أن سعر كيلو جوز الهند يسجل 260 جنيه، وسعر قمر الدين السوري يبدأ من 70 لـ 80 جنيه، وهناك أنواع بـ 45 جنيه، وأن وصوله في بعض المناطق لـ 150 جنيه، يكون أعلى من السعر الحقيقي، وأن هذا يرجع لبيعه في منطقة مميزة.