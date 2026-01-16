33 يوما| رائحة رمضان تقترب. موعد الشهر الفضيل وأول أيامه فلكيا لعام 1447هـ

بدأت رائحة شهر رمضان المبارك تقترب، حيث يفصلنا 33 يوما عن الشهر الفضيل، إذ كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 هجريا، عن موعد شهر رمضان 2026، وأول أيامه فلكيا فى ضوء الدليل الهجري لعام 1447 هجرياً وهى كالتالى:

موعد شهر رمضان فلكيا

وفقا للحسابات الفلكية يكون موعد شهر رمضان لعام 1447 هجرياً و2026 ميلادياً، يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك استنادًا إلى لحظة ولادة الهلال قبل غروب شمس يوم الأربعاء الذي يسبق هذا التاريخ، ما يرجح إمكانية رؤيته في معظم الدول الإسلامية عند تحري الهلال، مع استمرار الشهر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، ويوافق عيد الفطر 2026 يوم السبت 21 مارس 2026.

استطلاع هلال شهر شعبان

وتستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شعبان لعام 2026، يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 و29 رجب 1447 ه.

وفي حالة ثبوت رؤية الهلال سيكون يوم الأحد 18 يناير هو المتمم لشهر رجب والاثنين 19 يناير هو أول أيام شهر شعبان، أما فى حالة تعذر الرؤية فسوف يكون الثلاثاء 20 يناير أول أيام شهر شعبان.

موعد شهر شعبان وفقا للحسابات الفلكية

ووفقًا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (يوم الرؤية).

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، وفي المحافظات بمدد تتراوح بين (19- 24 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 8 - 31 دقيقة، وبذلك يكون يوم الإثنين 19-1-2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 20-1-2026 م.