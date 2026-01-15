قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. موعد الشهر الكريم وعدد ساعات الصيام

رمضان
رمضان
عبد العزيز جمال

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، تتزايد الأسئلة حول موعد بدايته، في ظل اعتماد الحسابات الفلكية الحديثة إلى جانب الرؤية الشرعية للهلال، باعتباره الشهر الأكثر روحانية في حياة المسلمين، لما يحمله من فرص عظيمة للعبادة والتقرب إلى الله.

موعد رمضان 2026 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية المعتمدة إلى أن أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا من المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وذلك استنادًا إلى لحظة ولادة الهلال قبل غروب شمس يوم الأربعاء الذي يسبق هذا التاريخ، ما يرجح إمكانية رؤيته في معظم الدول الإسلامية عند تحري الهلال، مع استمرار الشهر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، ويوافق عيد الفطر 2026 يوم السبت 21 مارس 2026.

موعد شهر رمضان 2026

الإعلان الرسمي للرؤية الشرعية

على الرغم من التقديرات الفلكية، ينتظر المسلمون الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية، التي تعتمد على الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 1447 هـ، وسيتم ذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم.

ومع ذلك تظل الرؤية الشرعية هي الفيصل النهائي، إذ تُعلن الجهات المختصة في كل دولة إسلامية موعد بداية الشهر الفضيل رسميًا بعد استطلاع الهلال عبر اللجان الشرعية والفلكية المعتمدة، ما قد يؤدي إلى اختلاف يوم أو يومين بين بعض الدول تبعًا لظروف الرصد الجوي ومواقع الرؤية.

موعد شهر رمضان 2025

عدد أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

وفق الحسابات الفلكية، ستستمر أيام رمضان 2026 لمدة 30 يومًا. وتتفاوت ساعات الصيام يوميًا حسب اختلاف خطوط الطول والفصول، ومن المتوقع أن تتراوح بين 12 و13 ساعة في معظم الدول العربية. 

وستكون ساعات الصيام في بداية الشهر أقصر، ثم تزداد تدريجيًا مع مرور الأيام، ما يتطلب استعدادًا تدريجيًا للمسلمين لتكييف أجسامهم مع طول فترة الصيام اليومية.

كيف تُحدد بداية الأشهر الهجرية

يعتمد التقويم الهجري بالكامل على دورة القمر حول الأرض، حيث يستغرق القمر نحو 29 أو 30 يومًا لإكمال دورته، وهو ما يجعل طول الشهر الهجري متغيرًا بين 29 و30 يومًا، بعكس الأشهر الميلادية الثابتة العدد.

ولهذا السبب يقل العام الهجري بنحو 11 يومًا تقريبًا عن العام الميلادي، ما يجعل شهر رمضان يتقدم كل عام في التقويم الميلادي، متنقلًا بين فصول السنة المختلفة على مدار دورة زمنية طويلة.

وقد اعتمد المسلمون التقويم الهجري رسميًا في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعلوا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة نقطة البداية التاريخية لهذا التقويم لما تحمله من دلالة إيمانية وسياسية وحضارية كبرى.

يمثل صيام شهر رمضان الركن الرابع من أركان الإسلام، وفيه فُرض الصيام على المسلمين من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، امتثالًا لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

ويتميز الشهر بليلة القدر التي وصفها القرآن بأنها خير من ألف شهر، ويجتهد المسلمون في العشر الأواخر بالقيام والذكر وقراءة القرآن والدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة والعتق من النار.

كما يشهد رمضان تكثيفًا للأعمال الخيرية والصدقات، وانتشار موائد الإفطار الجماعي، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، بما يعمق روح التضامن داخل المجتمعات الإسلامية.

الاستعدادات لاستقبال رمضان 2026

مع اقتراب الموعد المتوقع لرمضان 2026 تبدأ الأسر في مختلف الدول الإسلامية الاستعداد مبكرًا لهذا الشهر الكريم، سواء على المستوى الروحي أو المادي.

وتشهد الأسواق حركة نشطة لشراء السلع الرمضانية التقليدية مثل التمر والزبيب والمكسرات والياميش، إلى جانب تجهيز المنازل لاستقبال أجواء الشهر المبارك.

شهر رمضان موعد رمضان 2026 فلكيًا عدد أيام شهر رمضان عدد أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام موعد رمضان الحسابات الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ظاهرة جوية

خلوا بالكم| ظاهرة جوية تستمر 8 ساعات متواصلة غدًا

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراج والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

من كنوز الإمام الأشعري: الأزهر يطرح "الإبانة" لزوَّار معرض الكتاب

من كنوز الإمام الأشعري : الأزهر يطرح الإبانة لزوَّار معرض الكتاب

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد