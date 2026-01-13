موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام

ينتظر المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول شهر رمضان 2026 ويتساءل كثيرون عن موعد بداية شهر رمضان 2026 وعن أفضل العبادات والطاعات التي يمكن للمرء أن يفعلها استعدادا لشهر الصيام حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يستقبلو الشهر المعظم بعدد منالعبادات التي تنفع المؤمن في حياته وآخرته وفي السطور التالية نتعرف على موعد شهر رمضان وأفضل الطاعات التي يستحب فعلها قبل بداية الشهر الكريم.

موعد بداية شهر رمضان 2026

تزامنًا مع اقتراب نهاية شهر رجب 1447 يبحث عدد كبير من الناس عن بداية شهر رمضان 2026، حيث بدأ العد التنازلي فوفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية يتبقى 35 يوما على قدوم شهر رمضان 2026، وبذلك يحل الشهر الكريم في نهاية شهر فبراير 2026 المقبل.

وفي هذا السياق، قالت الحسابات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن بداية شهر رمضان 2026 في مصر من المتوقع أن تكون في يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يتم استطلاع هلال الشهر الكريم لإثبات الرؤية يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

4 عبادات يسيرة استعدادا لشهر رمضان 2026

ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، وخصوصا أن شهر الصيام هذا العام سيكون في فصل الشتاء، يستحب للسملم أن يعتاد على القيام بـ 4 عبادات يسيرة وفي ذات الوقت تعادل أجر قيام الليل، إليك أبرز هذه العبادات كما وردت في السنة النبوية المطهرة:

أولا: المحافظة على صلاة الجماعة في فريضتي العشاء والفجر

تعد صلاة الجماعة في الفجر والعشاء من أقصر الطرق لنيل أجر قيام الليل كاملاً؛ فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وذلك وفقاً لما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام.

ثانيا: أداء 4 ركعات قبل الظهر

لهذه الركعات فضل خاص لا يدركه الكثيرون، حيث ورد عن النبي ﷺ أن "أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر"، مما يجعلها فرصة ذهبية خلال النهار لتحصيل أجر صلاة جوف الليل.

ثالثا: قراءة مائة آية من القرآن في الليلة

بجهد يسير لا يتجاوز دقائق معدودة، يمكنك كتابة اسمك مع القانتين؛ فقد أخبرنا النبي ﷺ أن من قرأ مائة آية في ليلة كُتب له "قنوت ليلة"، أي أجر قيامها وتعبدها.

رابعا: التخلق بالأخلاق الحسنة

لم تقتصر الأجور على العبادات الشعائرية فقط، بل شملت المعاملات أيضاً؛ فالمؤمن الذي يتحلى بحسن الخلق يرفع الله درجته ليبلغ بها درجة "قائم الليل صائم النهار"، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.