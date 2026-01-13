قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
وزير الدفاع البريطاني يحلم باختطاف بوتين.. وروسيا: أوهام منحرفة
سلامتك تهمنا.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
دعاء البرد الشديد.. ردّد كلمات الصالحين لتحميك من الصقيع والعواصف
لو مش عايز شخصيتك تبان.. تعرف على كيفية تقديم شكاوى للنيابة الإدارية في سرية
رصد تحرك قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية بالولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟
التصعيد مستمر.. ترامب يفرض رسوما جديدة على أي دولة تتعامل مع إيران
ديني

موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام

شهر رمضان 2026
شهر رمضان 2026
أحمد سعيد

ينتظر المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول شهر رمضان 2026 ويتساءل كثيرون عن موعد بداية شهر رمضان 2026 وعن أفضل العبادات والطاعات التي يمكن للمرء أن يفعلها استعدادا لشهر الصيام حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يستقبلو الشهر المعظم بعدد منالعبادات التي تنفع المؤمن في حياته وآخرته وفي السطور التالية نتعرف على موعد شهر رمضان وأفضل الطاعات التي يستحب فعلها قبل بداية الشهر الكريم. 

موعد بداية شهر رمضان 2026

تزامنًا مع اقتراب نهاية شهر رجب 1447 يبحث عدد كبير من الناس عن بداية شهر رمضان 2026، حيث بدأ العد التنازلي فوفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية يتبقى 35 يوما على قدوم شهر رمضان 2026، وبذلك يحل الشهر الكريم في نهاية شهر فبراير 2026 المقبل.

وفي هذا السياق، قالت الحسابات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن بداية شهر رمضان 2026 في مصر من المتوقع أن تكون في يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يتم استطلاع هلال الشهر الكريم لإثبات الرؤية يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

4 عبادات يسيرة استعدادا لشهر رمضان 2026

ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، وخصوصا أن شهر الصيام هذا العام سيكون في فصل الشتاء، يستحب للسملم أن يعتاد على القيام بـ 4 عبادات يسيرة وفي ذات الوقت تعادل أجر قيام الليل، إليك أبرز هذه العبادات كما وردت في السنة النبوية المطهرة:

أولا: المحافظة على صلاة الجماعة في فريضتي العشاء والفجر

تعد صلاة الجماعة في الفجر والعشاء من أقصر الطرق لنيل أجر قيام الليل كاملاً؛ فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وذلك وفقاً لما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام.

ثانيا: أداء 4 ركعات قبل الظهر

لهذه الركعات فضل خاص لا يدركه الكثيرون، حيث ورد عن النبي ﷺ أن "أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر"، مما يجعلها فرصة ذهبية خلال النهار لتحصيل أجر صلاة جوف الليل.

ثالثا: قراءة مائة آية من القرآن في الليلة

بجهد يسير لا يتجاوز دقائق معدودة، يمكنك كتابة اسمك مع القانتين؛ فقد أخبرنا النبي ﷺ أن من قرأ مائة آية في ليلة كُتب له "قنوت ليلة"، أي أجر قيامها وتعبدها.

رابعا: التخلق بالأخلاق الحسنة

لم تقتصر الأجور على العبادات الشعائرية فقط، بل شملت المعاملات أيضاً؛ فالمؤمن الذي يتحلى بحسن الخلق يرفع الله درجته ليبلغ بها درجة "قائم الليل صائم النهار"، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

