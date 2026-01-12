قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الإفطار للصائم يوم الإثنين.. اغتنم وقت الإجابة واطلب الفرج من الله

دعاء الإفطار للصائم يوم الإثنين
دعاء الإفطار للصائم يوم الإثنين
أحمد سعيد

الدعاء وخاصة دعاء الإفطار من أعظم العبادات وأقربها إلى قلب المؤمن لأنه يكون مناجاة صادقة بين العبد وربه، حيث يطلب به المؤمن ما يحتاج إليه ويكون على يقين تام بأن الله وحده القادر على الإجابة وتحقيق الرجاء، مصداقًا لقوله تعالى “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”. 

ومن أفضل الأدعية هو دعاء الإفطار للصائم يوم الإثنين ويفضل للمسلم اغتنام أوقات الإجابة وخاصة عند الإفطار، وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ دعاء الإفطار.

دعاء الإفطار للصائم يوم الإثنين

  • اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • «اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له وزودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت».
  • «اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».
  • اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.
  • «اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».
  • «اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».
  • اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.
  • اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.
  • رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.
  • اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ.
  • اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

دعاء الإفطار يوم الإثنين للصائم لحظة أذان المغرب

أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الدعاء عند سماع أذان المغرب، حيث روى السلف الصالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الدعاء بهذه الكلمات عند سماع أذان المغرب: 

«اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي»، من الأدلة على دعاء عند سماع أذان المغربما ورد في سنن أبي داود، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ : «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي».

دعاء الإفطار يوم الإثنين للصائم

يعد أفضل ما نقوله في دعاء يوم الإثنين للصائمين هو دعاء النبي عند الإفطار لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. 

وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

دعاء الإفطار للصائم دعاء الإفطار دعاء دعاء الإفطار للصائم يوم الإثنين الدعاء دعاء الصائم يوم الإثنين دعاء للصائمين دعاء الإفطار يوم الاثنين أدعية دعوات دعوات قبل الإفطار دعاء قبل الإفطار دعاء عند سماع أذان المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة.. أدعية قالها النبي تحفظك من كل مكروه

الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن «التكوين العلمي المتكامل للعالم والمفتي والخطيب»

عباس شومان مع أئمة ودعاة باكستان

عباس شومان لأئمة ودعاة باكستان: الأزهر يفتح أبوابه لجميع أبناء العالم الإسلامي

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد