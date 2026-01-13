دعاء البرد الشديد.. ردّد كلمات الصالحين لتحميك من الصقيع والعواصف

مع الانخفاض درجات الحرارة وفي ظل البرد الشديد، يبحث عدد كبير من الناس عن دعاء البرد الشديد ليكون الدعاء أفضل وسيلة لاطمئنان النفس وحفظها من كل مكروه وشر، حيث يبحث كثيرون عن الهدي النبوي في التعامل مع الشتاء الشديد؛ اتباعا لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي السطور التالية نتعرف على أبرز الأدعية التي يستحب اللجوء لها في ظل الشتاء الشديد.

دعاء البرد مكتوب

روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.

ماذا نقول في دعاء البرد الشديد ؟

يستحب لكل مؤمن أن يردد أحد أدعية البرد الشديد وأن يذكر نعمة الله عليه بأن وفر له المأوى والسكن ليحفظه من شدة البرد، ومن أفضل أدعية الصالحين في البرد ومع حلول العواصف أن يقول المؤمن :

- "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به".[رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:899، صحيح.]

- "لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يفعلُ ما يريدُ اللَّهمَّ أنتَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ الغَنيُّ ونحنُ الفقراءُ أنزِلْ علينا الغيثَ واجعل ما أنزلتَ لَنا قُوَّةً وبلاغًا إلى حينٍ".[رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1173، حسن.].

- "اللَّهُمَّ اسقِ عبادَك وبَهائمك وانشُر رحمتَكَ وأحيِ بلدَك الميِّتَ".[رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:1176، حسن.].

- "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ".[رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:1014، صحيح.].

دعاء البرد الشديد

وورد عن السلف الصالح بعض الأدعية التي يفضل لنا أن نتبعها ونقولها مع البرد الشديد وهي :

- "اللهمَّ في هذا البرد القارس نستودعك كلّ مَن لا مأوى له، وكلّ مَن لا لباس له، وكلّ مَن لا دفء له، وكلّ مَن لا مُعيل له، وكلّ مبتلى وكلّ مفقودٍ وكلّ مريضٍ وكلّ جريحٍ وكلّ أسيرٍ، اللهمّ نستودعك كلّ مَن يتألم وكلّ مَن يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين".

- "اللهمَّ إنّا عبيدك الضعفاء لا تقتلنا بغضبك علينا، ولا تعذّبنا في حياتنا، أنت القدير على كلّ شيءٍ".

- "اللهمَّ لا تغضب علينا، ولا تُهلك أرواحنا، وعافنا من الرِّيح وما أُرسلت به، اللهمَّ اسقِنا غيثاً نافعاً، اللهمَّ اسقِنا غيثاً نافعاً".

﻿- "لا إله إلّا أنت، ذو الجلال والعزّة، اللهمَّ أنقذ المسلمين في كلّ مكانٍ من شدّة البرد، اللهمَّ هوّن عليهم قرصة البرد وقساوة الشتاء، اللهمَّ كن معهم ولا تكن عليهم، أنت الذي لا ترد المضطر إذا دعاك، أنت المولى والعون والنصير، اللهمَّ بحقّ أسمائك الحسنى احفظهم".

- "سبحانك وبحمدك تقدّست أسماؤك وعلا شأنك العظيم، يا هازم الأحزاب ومُجري السحاب، يا مَن تقول للشيء كن فيكون أرفق بالفقراء والمحتاجين، ليس لهم سواك يا علي يا كبير، اللهمَّ احفظهم بعينك التي لا تنام، وأكرمهم بكرمك يا عظيم، اللهمَّ احفظهم من الرياح وما أُوتيت به، ومن قساوة برد الشتاء، فهم عبادك الفقراء، اللهمَّ فرّج كُربتهم، وداوي مرضاهم، وأصلح أحوالهم، وألّف بين قلوبهم، وأغنِهم بحلالك، ولا تجعل شكواهم إلّا إليك يا غفور، احفظ عبادك يا كريم، كن معهم ولا تكن عليهم، نسألك أن تستجيب لكلّ مَن يدعوك بالستر والعافية".

- "اللهمّ إنّا نستغفرك من كلّ ذنبٍ يمحق الحسنات ويُضاعف السيئات، ويحلّ النقمات ويغضبك يا رب الأرض والسماوات".