قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
وزير الدفاع البريطاني يحلم باختطاف بوتين.. وروسيا: أوهام منحرفة
سلامتك تهمنا.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
دعاء البرد الشديد.. ردّد كلمات الصالحين لتحميك من الصقيع والعواصف
لو مش عايز شخصيتك تبان.. تعرف على كيفية تقديم شكاوى للنيابة الإدارية في سرية
رصد تحرك قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية بالولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟
التصعيد مستمر.. ترامب يفرض رسوما جديدة على أي دولة تتعامل مع إيران
وسط تصاعد الاحتجاجات.. الخارجية الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة إيران فورا
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء البرد الشديد.. ردّد كلمات الصالحين لتحميك من الصقيع والعواصف

دعاء البرد الشديد
دعاء البرد الشديد
أحمد سعيد

مع الانخفاض درجات الحرارة وفي ظل البرد الشديد، يبحث عدد كبير من الناس عن دعاء البرد الشديد ليكون الدعاء أفضل وسيلة لاطمئنان النفس وحفظها من كل مكروه وشر، حيث يبحث كثيرون عن الهدي النبوي في التعامل مع الشتاء الشديد؛ اتباعا لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي السطور التالية نتعرف على أبرز الأدعية التي يستحب اللجوء لها في ظل الشتاء الشديد.

دعاء البرد مكتوب

روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.

ماذا نقول في دعاء البرد الشديد ؟ 

يستحب لكل مؤمن أن يردد أحد أدعية البرد الشديد وأن يذكر نعمة الله عليه بأن وفر له المأوى والسكن ليحفظه من شدة البرد، ومن أفضل أدعية الصالحين في البرد ومع حلول العواصف أن يقول المؤمن : 

- "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به".[رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:899، صحيح.]

- "لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يفعلُ ما يريدُ اللَّهمَّ أنتَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ الغَنيُّ ونحنُ الفقراءُ أنزِلْ علينا الغيثَ واجعل ما أنزلتَ لَنا قُوَّةً وبلاغًا إلى حينٍ".[رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1173، حسن.].

- "اللَّهُمَّ اسقِ عبادَك وبَهائمك وانشُر رحمتَكَ وأحيِ بلدَك الميِّتَ".[رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:1176، حسن.].

- "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ".[رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:1014، صحيح.].

دعاء البرد الشديد

وورد عن السلف الصالح بعض الأدعية التي يفضل لنا أن نتبعها ونقولها مع البرد الشديد وهي :

- "اللهمَّ في هذا البرد القارس نستودعك كلّ مَن لا مأوى له، وكلّ مَن لا لباس له، وكلّ مَن لا دفء له، وكلّ مَن لا مُعيل له، وكلّ مبتلى وكلّ مفقودٍ وكلّ مريضٍ وكلّ جريحٍ وكلّ أسيرٍ، اللهمّ نستودعك كلّ مَن يتألم وكلّ مَن يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين".

- "اللهمَّ إنّا عبيدك الضعفاء لا تقتلنا بغضبك علينا، ولا تعذّبنا في حياتنا، أنت القدير على كلّ شيءٍ".

- "اللهمَّ لا تغضب علينا، ولا تُهلك أرواحنا، وعافنا من الرِّيح وما أُرسلت به، اللهمَّ اسقِنا غيثاً نافعاً، اللهمَّ اسقِنا غيثاً نافعاً".

﻿- "لا إله إلّا أنت، ذو الجلال والعزّة، اللهمَّ أنقذ المسلمين في كلّ مكانٍ من شدّة البرد، اللهمَّ هوّن عليهم قرصة البرد وقساوة الشتاء، اللهمَّ كن معهم ولا تكن عليهم، أنت الذي لا ترد المضطر إذا دعاك، أنت المولى والعون والنصير، اللهمَّ بحقّ أسمائك الحسنى احفظهم".

- "سبحانك وبحمدك تقدّست أسماؤك وعلا شأنك العظيم، يا هازم الأحزاب ومُجري السحاب، يا مَن تقول للشيء كن فيكون أرفق بالفقراء والمحتاجين، ليس لهم سواك يا علي يا كبير، اللهمَّ احفظهم بعينك التي لا تنام، وأكرمهم بكرمك يا عظيم، اللهمَّ احفظهم من الرياح وما أُوتيت به، ومن قساوة برد الشتاء، فهم عبادك الفقراء، اللهمَّ فرّج كُربتهم، وداوي مرضاهم، وأصلح أحوالهم، وألّف بين قلوبهم، وأغنِهم بحلالك، ولا تجعل شكواهم إلّا إليك يا غفور، احفظ عبادك يا كريم، كن معهم ولا تكن عليهم، نسألك أن تستجيب لكلّ مَن يدعوك بالستر والعافية".

- "اللهمّ إنّا نستغفرك من كلّ ذنبٍ يمحق الحسنات ويُضاعف السيئات، ويحلّ النقمات ويغضبك يا رب الأرض والسماوات".

دعاء البرد الشديد دعاء البرد دعاء الدعاء البرد الشديد النبي أدعية في البرد الشديد صيغ الدعاء في البرد الشديد دعاء البرد القارس دعاء البرد مكتوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

إحدى مراكز تحفيظ القرآن

الأوقاف: استمرار الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد