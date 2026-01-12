قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
ديني

ما معنى الاعتداء في الدعاء وما حكمه؟ أمين الفتوى يوضح

عبد الرحمن محمد

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، يقول صاحبه: " ما معنى الاعتداء في الدعاء وما الحكم الشرعي ؟.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوت الله فسأله الفردوس الأعلى ، ولك ان تدعو بخيري الدنيا والآخرة .

وأضاف أمين الفتوى ان المقصود بالاعتداء في الدعاء هو أن تتعرض لظلم او ضياع حق من شخص معين وليكن أخذ منك حق وليكن قيمته 100 جنيه ، ثم تغضب وتدعو عليه مثلا بأن يبتليه بالأمراض وأن يبتلى في أبنائه وغير ذلك من الأدعية الثقيلة ، وكل ذلك بسبب 100 جنيه ، فهذا يسمى اعتداء في الدعاء لأن الدعاء أكبر من الجرم الذي ارتكبه هذا الشخص.

وأوضح أمين الفتوى قائلا: مثل هذه الأدعية منهي عنها ولا يصح ان تتمنى كل هذا الأذى لشخص بسبب 100 جنيه وهذا على سبيل المثال ، فيكفي ان تقول “ حسبي الله ونعم الوكيل ” وهنا تكون فوضت أمرك لله عز وجل يقتص لك في الدنيا والآخرة فإذا لم يكن في الدنيا يكون في الآخرة.

وفي سياق آخر كشفت دار الإفتاء المصرية عن صدقة جارية يستمر وصول أجرها لصاحبها إلى يوم القيامة.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إن هبة الكتب النافعة لطلاب العلم غير القادرين من أفضل أنواع الصدقات الجارية التي يستمر وصول أجرها لصاحبها إلى يوم القيامة.

واستشهدت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم. 

دار الإفتاء الاعتداء في الدعا حسبي الله ونعم الوكيل

