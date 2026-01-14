قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
رئيس إسكان النواب: نسعى لصياغة تشريعات تحقق طموح المواطن في السكن
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
بالتزامن مع شهر رمضان.. تعرف على مواعيد غلق المحلات في الشتاء

خالد يوسف

يتساءل الكثير من المواطنين، عن مواعيد غلق المحلات في الشتاء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والرغبة في شراء مستلزمات رمضان، حيث تم تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية من يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية.

مواعيد غلق المحلات في الشتاء

شددت وزارة التنمية المحلية، على أن مواعيد غلق المحلات الشتوية، تشمل جميع المحال التجارية، المطاعم، المقاهي، المولات، والورش الحرفية، مع وضع استثناءات لبعض الأنشطة الأساسية لضمان استمرارية الخدمات، مؤكدة أنه يتم متابعة الالتزام بهذه المواعيد عبر غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع المحافظات.

ـ المحال والمولات: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية

ـ المطاعم والكافيهات والبازارات: من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل حتى 1 صباحًا أيام العطلات، مع استمرار خدمة الدليفري على مدار 24 ساعة.

ـ الورش الحرفية داخل الكتل السكنية: من 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

مواعيد غلق المحلات اليومية

بينما عن مواعيد غلق المحلات اليوم، فيما يلي تفصيل مواعيد غلق المحال والمولات والمطاعم وفق المواعيد الشتوية:

ـ فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، مع تمديدها حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات.

ـ فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمة التيك أواي والدليفري 24 ساعة.

ـ فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً، مع استثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود والخدمات العاجلة للمواطنين.

ـ استثناء بعض المحال مثل محلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الأفران، ومحال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، مع مراعاة خصوصية الأنشطة الليلية.

ـ يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق للمحال بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

مواعيد العمل في رمضان

رغم عدم صدور بيان واضح عن وزترة التنمية المحلية، بمواعيد العمل خلال شهر رمضان، الا أنه من المتوقع السير على نفس ما تم العمل به في رمضان الماضي، حيث تم تطبيق التوقيتات الجديدة، بداية من أول رمضان، وتستمر حتى نهاية إجازة العيد، على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال الفترة المحددة يوميًا الساعة الثانية صباحًا لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام 1446، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

كما جاء بالقرار، استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة التوصيل للمنازل على مدار الـ 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تقوم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وعن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا يوم الجمعة 25 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة خلال ساعات الذروة.

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

