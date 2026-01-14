قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات

يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن معارض أهلًا رمضان 2026 في المحافظات، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث من المتوقع أن تنطلق المعارض من يوم 15 شعبان المقبل، على أن يتم تخصيص ركن ثابت لأهلًا رمضان في أسواق اليوم الواحد، بجانب ذلك تخصيص ركن في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2026 في المحافظات

تكثف الغرف التجارية في جميع المحافظات، اجتماعاتها لتحديد أماكن معارض أهلا رمضان، وذلك من أجل طرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 35%، وجاءت أماكن معارض أهلا رمضان كالتالي:

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القاهرة

في محافظة القاهرة، فإن لم تحدد الغرفة التجارية بالقاهرة الأماكن حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون في نفس الأماكن التي تم إقامة معارض أهلا رمضان فيها العام الماضي:

ـ المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي.

ـ المرج: شارع مؤسسة الزكاة.

ـ شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.

ـ دار السلام: 66 شارع الفيوم.

ـ حلوان: شارع سلاح المهندسين والمعصرة.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الإسكندرية

وفقا لخريطة العام الماضي، فإن أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الإسكندرية، ستكون كالآتي:

ـ ساحة كارفور وأرض المعارض بالأزاريطة.

ـ مناطق العطارين، الجمرك، والمنشية.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الجيزة

من المتوقع أن تكون أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الجيزة، في هذه الأماكن:

ـ مول العرب.

ـ شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.

ـ شارع المطار بإمبابة.

ـ معارض بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ـ معرض زهراء أكتوبر الجديدة

ـ معرض حدائق أكتوبر.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القليوبية

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القليوبية، فإنها من المتوقع أن تكون في هذه الأماكن:

ـ بنها: أمام الموقف الجديد وميدان المؤسسة.

ـ حي شرق شبرا الخيمة: شارع 15 مايو أمام المرأة العيلة.

ـ القناطر الخيرية: أمام مدرسة الصنايع.

ـ الخانكة: بجوار مساكن الدواجن.

ـ شبين القناطر: أمام مجلس المدينة.

ـ قليوب.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة المنوفية

حول أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة المنوفية، فمن المتوقع أن تكون بنفس خريطة العام الماضي، والتي كانت كالآتي:

ـ مدينة شبين الكوم: ميدان سيدي خميس.

ـ سيارات متنقلة في مراكز منوف والشهداء.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظتي البحيرة والشرقية

عن أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة البحيرة، فإنها من المتوقع أن تكون في الأماكن التالية:

ـ أرض المعارض بدمنهور.

ـ معارض ديرب نجم

ـ القنايات

ـ أبو حماد

ـ الحسينية.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الدقهلية

حول أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الدقهلية، فإنه تم تخصيص 4 مناطق في المحافظة، العام الماضي، والتي كانت كالآتي:

ـ المنصورة: حي شرق وحي غرب، ومعرض مديرية الأمن.

ـ معارض السنبلاوين، ميت غمر، دكرنس، أجا.

ـ بلقاس: أمام حديقة النيل.

ـ شربين: بجوار كوبري المرور.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظتي السويس والبحر الأحمر

أما عن أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة السويس، فإنه تم تخصيص العام الماضي 4 مناطق بجانب السلاسل التجارية، والتي كانت كالآتي:

ـ أرض المعارض.

ـ شارع طريق النصر، شوادر بالزهار والسقالة، ميدان عبد المنعم رياض.

ـ سيارات متنقلة في السقالة وأول طريق المطار.