أول أسبوعين في رمضان 2026 | إعلان سار من المواد الغذائية للجميع

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع في الأسواق تشهد حالة من الاستقرار النسبي بسبب تكاتف جهود الدولة مع المجتمع المدني والغرف التجارية.



وقال المنوفي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك اتفاق مع عدد كبير مع التجار على تثبيت أسعار السلع الأساسية خلال أول اسبوعين في شهر رمضان ".

وتابع حازم المنوفي :" هناك مسؤولية مجتمعية للتاجر لمراعاة ظروف المواطن المصري"، مضيفا:" هناك مؤشرات إيجابية لاستمرار الاستقرار النسبي في الاسعار مع تشديد الرقابة على مراحل التداول والحرص على توافر المعروض ".



وأكمل حازم املنوفي :" الدولة تتوسع في إقامة معارض اهلا رمضان والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن ".

ولفت حازم املنوفي :" هناك وفرة في السلع الأساسية الغذائية في الأسواق ونطمئن المواطن في هذا الشأن ولا نقص في أي سلعة".