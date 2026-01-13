حكاية كتعة الجيزة ورفاقها.. استغلوا الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية

لم يكن صباح الجيزة عاديًا في ذلك اليوم، شوارع مزدحمة، ووجوه عابرة، وأطفال صغار يمدون أيديهم باستجداء لا يشبه أعمارهم، خلف هذه المشاهد، كانت حكايات قاسية تدار في الخفاء، حتى تدخلت الأجهزة الأمنية لتضع حدًا لدائرة استغلال طال أمدها.





التفاصيل الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف شبكة تستغل الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، بعد تحريات دقيقة رصدت تحركات مشبوهة في عدة مناطق بمحافظة الجيزة.





وأسفرت الحملة عن ضبط (8 رجال و5 سيدات)، لسبعة منهم معلومات جنائية، أثناء استغلالهم الصغار في الشوارع، يدفعونهم لاستجداء المارة تحت ضغط الحاجة والخوف.





وفي لحظة إنسانية مؤثرة، عثر بصحبتهم على 19 طفلًا من المعرضين للخطر، أطفال يفترض أن يكونوا في مدارسهم أو بين دفاترهم وألعابهم، لا في مواجهة قسوة الطريق، وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي، لتنكشف صورة كاملة عن شبكة تستثمر في ضعف الصغار بدل حمايتهم.





لم يتوقف المشهد عند الضبط فقط، اذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن الرعاية.