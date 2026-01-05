اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في التنسيق المبكر مع الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، استعدادا لإقامة معارض وشوادر "أهلا رمضان 2026" في مختلف أحياء ومناطق المحافظة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تعد معارض "أهلا رمضان" جزءا من جهود الدولة للتصدي لموجات التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة نسبيا، بما يخفف العبء على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهدف هذه المعارض إلى تقديم السلع الرمضانية والمواد الغذائية بأسعار مستقرة أو منخفضة قدر الإمكان مقارنة بالأسواق العادية، بحيث تساعد الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار دون الإضرار بالتجار.

وأشار الإدريسي، إلى أن تقوم الحكومة بفتح معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تكون التخفيضات جيدة مقارنة بأسعار السوق، وذلك لتقليل الضغط على المستهلكين قبل حلول شهر رمضان.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يخفف العبء عن الأسر قبل حلول شهر رمضان المبارك ويتيح لهم شراء احتياجاتهم الرمضانية بسهولة ويسر.