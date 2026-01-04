قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
التموين: المعمل المركزي للوزارة يحصل على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

 حصل المعمل المركزي لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شهادة اعتماد المعامل الدولية ISO/IEC 17025:2017 في مجال الاختبارات الكيميائية لمنتجات الدقيق.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير آليات العمل داخل الوزارة والجهات التابعة، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية وفقًا للمعايير الدولية.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود تطوير شاملة بدأت منذ يونيو 2023، شملت نقل وتجهيز المعمل من مقره السابق بمنطقة القصر العيني إلى مقره الجديد بمبنى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور، وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والمعملية المعتمدة دوليًا.

لجنة المجلس الوطني للاعتماد 

وخضع المعمل لزيارة تقييم فني من لجنة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك – EGAC) في 13 نوفمبر 2025، حيث تم استيفاء جميع الملاحظات الفنية خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز شهرًا واحدًا، بما يعكس جاهزية المعمل وكفاءة الكوادر الفنية العاملة به.

وبتاريخ 25 ديسمبر 2025، وافق المجلس الوطني للاعتماد على منح شهادة الجودة الدولية ISO 17025 للمعمل لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 26 ديسمبر 2025، مع السماح باستخدام شعار اعتماد المجلس وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكدت الوزارة أن حصول المعمل المركزي على هذا الاعتماد الدولي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة بنتائج الاختبارات المعملية، وتحقيق الاعتراف الدولي، وتقليل احتمالات الخطأ، بما ينعكس إيجابيًا على دقة القرارات الرقابية وجودة منظومة متابعة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها منتجات الدقيق.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية المؤسسية، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، ودعم كفاءة الأداء داخل الجهات التابعة، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتور شريف فاروق المنظومة الرقابية شهادة اعتماد المعامل الدولية ISOIEC

