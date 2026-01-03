تموين القليوبية : ضبط 1.5 طن دقيق دون فواتير في مخبز ببنها

شنت مديرية تموين القليوبية، اليوم حملة تموينية مفاجئة بمركز ومدينة بنها.

وجاءت الحملة تنفيذًا للتعليمات الفورية الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، لإدارة تموين مركز ومدينة بنها، بالمرور المكثف على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز أفرنجي لحيازته عدد 30 شيكارة دقيق استخراج 72% بدون فواتير، زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي كمية قدرها طن ونصف دقيق، وتم تحرير محضر جنح بالواقعة.



كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية متنوعة شملت: سوبر ماركت، حلواني، محلات عصير، مطعم فول وفلافل، ومحل سرجة.

حملات على المخابز والأسواق

وفي نطاق المخابز البلدية، جرى تحرير 5 مخالفات تموينية تضمنت: عدم وجود ميزان صالح للاستخدام، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدم نظافة أدوات العجن، عدم وجود سجل زيارات للمفتشين، وعدم وجود لوحة تشغيل.



كما تم تحرير مخالفة واحدة في نطاق بدالين التموين، للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، وعدم وجود لوحة بيانات خاصة بالنشاط.

وعلى صعيد آخر، تم فحص شكوى مقدمة إلى وكيل الوزارة ضد أحد المخابز بمنطقة الفلل، وأسفر الفحص عن تحرير مخالفات تموينية شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، مع التنبيه المشدد على المخبز بالالتزام بالقوانين.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا صباحًا ومساءً، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.