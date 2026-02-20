قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكرم عبدالمجيد: شربت وأنا ناسي.. وبحب الحمام المحشي في رمضان
بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هند صبري: دراما أحداث الثمانينيات تجربة جديدة.. وموسم رمضان أصبح أصعب

هند صبري
هند صبري
البهى عمرو

قالت الفنانة هند صبري، إن تقديم أعمال تدور أحداثها في حقبة الثمانينيات يمثل منطقة درامية جديدة ومثيرة، خاصة أن هناك أجيالًا لا تعرف تفاصيل تلك الفترة من حيث الشكل والموسيقى والملابس.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «رمضان القاهرة» على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية الكفوري، أنها لا تضع نفسها في موضع مقارنة مع الأعمال الكلاسيكية التي تناولت عالم تجارة المخدرات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو إعادة تقديم الحكاية لجيل جديد بلغة معاصرة تناسب ذائقة الجمهور الحالي.

وأشادت صبري بالمخرج حسين المنباوي، مشيرة إلى أنه يمتلك بصمة إخراجية واضحة ويقدم الشخصيات بشكل مختلف، كما يمنح الممثلين مساحة مناسبة من الحرية مع احتفاظه بالرؤية النهائية للعمل.

وأضافت أنها منحت ثقتها الكاملة لاختياراته بعد نجاح تعاونهما السابق في مسلسل حلاوة الدنيا، مؤكدة أن المخرج هو صاحب النظرة الشاملة التي تربط جميع خيوط الدراما داخل العمل.

وأكدت أن المشاركة في موسم رمضان أصبحت أكثر صعوبة مقارنة بالسابق، في ظل شدة المنافسة وتغير طبيعة السوق وازدياد تأثير السوشيال ميديا والترندات على متابعة الأعمال.

وشددت على أنها لا تحرص على الوجود الرمضاني كل عام، بل تعود فقط عندما تشعر بالشغف الحقيقي تجاه المشروع، موضحة أن الفن في جوهره قائم على المغامرة وليس الحسابات المضمونة، وأن الأهم بالنسبة لها هو الشعور بالرضا والسعادة أثناء التصوير، بينما يظل الحكم النهائي دائمًا بيد الجمهور.

