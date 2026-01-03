محافظ القليوبية: لا تهاون مع الإشغالات وإزالة فورية للتعديات بشبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير الحملة المكبرة التي نفذها حي غرب شبرا الخيمة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع ناصر، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية، وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للمواطنين.



وجاءت الحملة بقيادة الدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وبالتنسيق مع العميد محمود فيصل، مدير شرطة المرافق بالقليوبية، وبمشاركة ياسر إبراهيم نائب رئيس الحي، والأجهزة التنفيذية المعنية، حيث استهدفت رفع كافة المعوقات التي تشوه المظهر العام وتعيق حركة المشاة والمركبات.

إزالة التعديات

وأسفرت الحملة عن إزالة جميع التعديات غير القانونية، شملت الإنشاءات المخالفة والتندات غير المرخصة، بالإضافة إلى رفع إشغالات المحال التجارية التي امتدت على الأرصفة ونهر الطريق، ما أسهم في استعادة الاتساع الكامل للشارع وتيسير الحركة المرورية بصورة ملحوظة أمام المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لفرض هيبة القانون ومنع العشوائية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع مواصلة العمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لأهالي شبرا الخيمة، بما يضمن لهم بيئة حضارية وصحية وآمنة.