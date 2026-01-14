قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 14-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد تعديل قانون العمل الجديد.. إجازات القطاع الخاص أيام رسمية وأجر مضاعف

إجازات القطاع الخاص
إجازات القطاع الخاص
خالد يوسف

يبحث الكثير مع بداية 2026 عن إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد، فقد أصدرت وزارة العمل المصرية مؤخرًا بيانًا رسميًا حول تنظيم إجازات العاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بعد تعديل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.

إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد

وعن إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد، فقد أكد وزير العمل محمد جبران، أن القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 يحدد بوضوح الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعد إجازة بأجر كامل.

وينظم الضوابط الخاصة بتشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع مراعاة حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن حماية حقوقه المالية والقانونية.

الإجازات في قانون العمل الجديد 2025

وحول الإجازات في قانون العمل الجديد 2025، فإنه ينص القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 على أن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تعد إجازة بأجر كامل للعمال في القطاع الخاص تشمل:

ـ رأس السنة الهجرية

ـ المولد النبوي الشريف

ـ عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال)

ـ عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد)

ـ عيد الميلاد المجيد (7 يناير)

ـ عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

ـ عيد شم النسيم

ـ عيد تحرير سيناء (25 أبريل)

ـ عيد العمال (1 مايو)

ـ عيد ثورة 30 يونيو

ـ عيد ثورة 23 يوليو

ـ عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)

وينص القرار أيضًا على أن وزير العمل يملك الحق في استبدال يوم من هذه الأيام بأيام أخرى حسب تقدير الظروف، وعلى الأخص لتوحيد أيام الإجازات على المستوى القومي.

الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

وحول الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص، فإن المواد التنفيذية للقرار تنص على النقاط التالية:

المادة الثانية: يستحق العامل أجرًا كاملًا في أيام العطلات والأعياد الرسمية، ولا تحتسب هذه الأيام ضمن الإجازات السنوية للعامل.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يمنح العامل أجرًا مضاعفًا عن اليوم، أو يوم إجازة بديل، وفقًا لطلب كتابي يُسجل بملف العامل.

المادة الثالثة: يحق للعمال غير المسلمين الحصول على إجازات لأعيادهم الدينية بالإضافة إلى الإجازات الرسمية المقررة، وفقًا لما ينص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء.

المادة الرابعة: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكد وزير العمل، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة ضمن منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة في القطاع الخاص، مع تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل الجديد إجازات القطاع الخاص أيام رسمية وأجر مضاعف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسرع علاج للجيوب الأنفية في العاصفة الترابية .. التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

بالصور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد