مواعيد غلق المحلات والمقاهي بعد تطبيق التوقيت الشتوي اليوم

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 منتصف ليل اليوم الخميس، وتأخير الساعة 60 دقيقة، بدأ المواطنون يتساءلون عن مواعيد غلق المحلات والمقاهي خلال فصل الشتاء، وفقًا للقرارات المنظمة الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، وبالأخص القرار رقم 456 لسنة 2020 الذي يحدد ضوابط مواعيد الفتح والإغلاق للمحال العامة والمطاعم والمقاهي في مختلف المحافظات.



المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات

وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من القرار الوزاري، فإن فترة العمل بالمواعيد الصيفية للمحلات تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، لتبدأ بعد ذلك المواعيد الشتوية تلقائيًا مع حلول آخر خميس من شهر سبتمبر.



وبالفعل، تم تطبيق العمل بالمواعيد الشتوية اعتبارًا من الخميس الأخير من شهر سبتمبر الماضي، الموافق 25 سبتمبر 2025، وهي نفس المواعيد مع دخول التوقيت الشتوي رسميًا في مصر اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025.

المواعيد الشتوية الرسمية لغلق المحال والمطاعم

وفيما يلي المواعيد الرسمية التي تسري على جميع الأنشطة التجارية والمطاعم والمقاهي وفقًا بعد العمل بالتوقيت الشتوي الجديد:

المحال والمولات التجارية: تفتح يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً.

الخميس والجمعة والعطلات الرسمية: تمتد ساعات العمل لتغلق المحال 11 مساءً بدلًا من 10.

المطاعم والكافيهات والبازارات (بما فيها الموجودة داخل المولات): تعمل يوميًا من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.

خدمة التيك أواي والدليفري: تستمر 24 ساعة يوميًا دون قيود زمنية.

الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية: تفتح من 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

الورش على الطرق العامة أو بمحطات الوقود والمرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين مستثناة من مواعيد الغلق.

محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مستثناة أيضًا من المواعيد الرسمية.

يتم مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محلات بيع الفاكهة والخضروات، ومحال الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق في المحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح من المحافظ المختص، بما يتناسب مع طبيعة النشاط السياحي والبيئة المحلية لكل محافظة.

الهدف من تطبيق المواعيد المنظمة

ويهدف قرار وزارة التنمية المحلية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والحفاظ على الانضباط في الشارع ، إضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة خلال فترات الليل، خاصة في فصل الشتاء الذي تزداد فيه فترات الظلام.



كما تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى الخدمات العامة داخل المدن والقرى، ومنع الإزعاج والتكدس في المناطق السكنية ليلاً، مع ضمان استمرار الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطنون في أي وقت.



علاقة التوقيت الشتوي بمواعيد الغلق

أكدت وزارة التنمية المحلية أن تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة لا يؤثر على مواعيد الغلق القانونية، حيث يظل الالتزام بالمواعيد المحددة قائمًا كما هو، دون تعديل، لأن المعيار في القرار هو الساعة المحلية الرسمية بعد التعديل.

وبذلك، فإن غلق المحال الساعة 10 مساءً سيظل هو التوقيت الرسمي بحسب الساعة الجديدة بعد تأخيرها، أي أن التطبيق الفعلي لا يغيّر من مدة عمل المحال بل فقط من توقيت الساعة ذاته.

التزام المحافظات بالمراقبة والمتابعة

وشددت الوزارة على أن المحافظين أصدروا تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء لمتابعة تنفيذ المواعيد والتأكد من عدم وجود مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخالف مواعيد الغلق المحددة.

