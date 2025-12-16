سانا السورية: قوات الاحتلال تتوغل في محيط قرية بريقة بريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت منذ قليل في محيط قرية بريقة بريف القنيطرة.

وكانت تقارير إعلامية سورية، أشارت في وقت لاحق إلى انفجار عبوة ناسفة في سيارة للأمن العام بمدينة البوكمال شرقي سوريا دون إصابات.

وفي وقت لاحق ، أعلن تنظيم «داعش الإرهابي » مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف إدلب شمالي سوريا، في تصعيد أمني جديد يعكس استمرار تهديد التنظيم رغم الضربات التي تلقاها خلال السنوات الماضية.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من الدورية وإصابة خامس بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب تفاصيل الهجوم، وقع الاستهداف أثناء مرور الدورية على الطريق الواصل بين معرة النعمان ومدينة إدلب، حيث تعرضت لإطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى سقوط الضحايا قبل أن يتمكن المهاجمون من الانسحاب من المكان.

وأشارت المصادر إلى أن العملية نُفذت بأسلوب مباغت، مستغلة طبيعة المنطقة وحركة السير على الطريق.

وفي بيان تبنته وكالة أعماق التابعة للتنظيم، قال داعش إن عناصره نفذوا الهجوم واستهدفوا الدورية قبل عودتها إلى مواقعها، في محاولة لإظهار قدرته على تنفيذ عمليات نوعية في مناطق تشهد إجراءات أمنية مشددة.