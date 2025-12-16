قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوكاشينكو يرحب بانتقال الرئيس الفنزويلي إلى بيلاروسيا
بينهم توأم.. 3 ولادت طبيعية في نفس التوقيت بمعاونة رجال الإسعاف
سانا السورية: قوات الاحتلال تتوغل في محيط قرية بريقة بريف القنيطرة
حسن مصطفى: حالة لاعبي منتخب مصر تدعو للتفاؤل قبل انطلاق أمم إفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: ندعم المؤسسات الوطنية السودانية وندعو لإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
سانا السورية: قوات الاحتلال تتوغل في محيط قرية بريقة بريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت منذ قليل في محيط قرية بريقة بريف القنيطرة.

وكانت تقارير إعلامية سورية، أشارت في وقت لاحق إلى انفجار عبوة ناسفة في سيارة للأمن العام بمدينة البوكمال شرقي سوريا دون إصابات.

وفي وقت لاحق ، أعلن تنظيم «داعش الإرهابي » مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف إدلب شمالي سوريا، في تصعيد أمني جديد يعكس استمرار تهديد التنظيم رغم الضربات التي تلقاها خلال السنوات الماضية.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من الدورية وإصابة خامس بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب تفاصيل الهجوم، وقع الاستهداف أثناء مرور الدورية على الطريق الواصل بين معرة النعمان ومدينة إدلب، حيث تعرضت لإطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى سقوط الضحايا قبل أن يتمكن المهاجمون من الانسحاب من المكان.

وأشارت المصادر إلى أن العملية نُفذت بأسلوب مباغت، مستغلة طبيعة المنطقة وحركة السير على الطريق.

وفي بيان تبنته وكالة أعماق التابعة للتنظيم، قال داعش إن عناصره نفذوا الهجوم واستهدفوا الدورية قبل عودتها إلى مواقعها، في محاولة لإظهار قدرته على تنفيذ عمليات نوعية في مناطق تشهد إجراءات أمنية مشددة.

