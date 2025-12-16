نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا

توصلت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهمات تتعلق باستمرار الرغبة الإسرائيلية في التحرك داخل سوريا ضد التهديدات، وكذلك بشأن مواصلة المفاوضات مع سوريا حول الاتفاق الأمني.

نقلت قناة i24 الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصدرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأمريكي توم برّاك، توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا.

يأتي ذلك فيما قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن وزراء التكتل الأوروبي ناقشوا الوضع في سوريا، وكيفية إصلاح قطاعي الأمن والتجارة، كما شددت المسؤولة الأوروبية على أن سوريا مازالت تواجه تحديات هائلة.

وأضافت كالاس: "أود أن أذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أول جهة ترفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء البلاد، غير أن رفع العقوبات وحده لا يجلب الازدهار الاقتصادي، فالمستثمرون بحاجة إلى الثقة في النظام القانوني، وبحاجة إلى التأكد من أن الوضع مستقر ولن يخرج عن السيطرة.

وفي هذا السياق، نقوم أيضاً بتعديل نظام العقوبات بين الاتحاد الأوروبي و سوريا مع تطور الأوضاع".