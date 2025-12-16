قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
أخبار العالم

روسيا تعلن إدراج مؤسسة إعلامية ألمانية بقائمة المنظمات غير المرغوب فيها

أعلنت وزارة العدل الروسية إدراج المؤسسة الإعلامية الألمانية "دويتشه فيله" WELLE في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها.

وفي وقت لاحق ، اعتبرت النيابة العامة الروسية أنشطة المنظمة غير الحكومية "ديمقراطي-جا" التي أسسها مهاجرون روس يعيشون في ألمانيا، غير مرغوب فيها داخل البلاد.

وقالت النيابة العامة الروسية في بيان لها : منظمة "ديمقراطي-جا" غير مرغوب فيها بروسيا، حيث تقوم بتقسيم الجالية الناطقة بالروسية في ألمانيا وتنظيم فعاليات مناهضة لروسيا.

وفي وقت سابق ، أعلنت النيابة العامة الروسية أن أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد.

وذكرت النيابة العامة الروسية في بيان لها : يعتبر المجلس كيانًا مستقلا، يُنشئ جميع أعماله وفقًا لأولويات حكومة المملكة المتحدة، وهو مسؤول أمام البرلمان، وتموله وزارة الخارجية في البلاد.

وأضافت : أعضاء المجلس، تحت ستار الأنشطة التعليمية والثقافية، وتنظيم فعاليات تعليمية متنوعة، بحجة تدريس اللغة الإنجليزية، يروجون في الواقع للمصالح والقيم البريطانية طويلة الأمد في مجالات التعليم والثقافة وسياسات الشباب.

وتابعت:  يتم الترويج والدعم بنشاط لحركة المثليين، المحظورة في روسيا. وتُنفذ مشاريع مختلفة لتشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية الروسية بشكل منهجي.

وزادت: هدف المنظمة غير الحكومية هو أيضًا "تخليص سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة من هويتهم الروسية".

