إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا

محمود نوفل

أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا باستخدام ثغرات في معاهدة الاتحاد الأوروبي حيث تقترح تهميش الدول المعارضة.

وقالت الاستخبارات الخارجية في موسكو - بحسب وسائل إعلام روسية - لندن وباريس وألمانيا ستُبدي استعدادها للتوجه نحو الصين إذا مضت أمريكا قدما باتفاق حول أوكرانيا لا يناسب الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت لاحق ، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن فرنسا تواصل البحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية بحسب ماذكرت وسائل إعلام : شركات الأمن الفرنسية الخاصة ستكون الهدف المشروع الأول للقوات المسلحة الروسية حال المشاركة المباشرة في القتال بأوكرانيا.

وأشارت الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن منظومات الدفاع الجوي المتحركة والعدد المحدود من مقاتلات "إف-16" لدى أوكرانيا عاجزة عن اعتراض الأهداف الروسية.

وفي وقت سابق ؛ صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن النقاش ركز على إنهاء الحرب مع روسيا وضرورة تحقيق سلام دائم.

وأضاف زيلينسكي: “يجب أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، يعتمد الكثير على مشاركة كل قائد، وسنتحدث مع القادة الآخرين اليوم”.


في الوقت نفسه، قدم قصر الإليزيه تحديثا عن الاجتماع بينهما في باريس، قائلاً إن "العمل من أجل السلام مستمر بعد محادثات جنيف، وفي إطار الخطة الأمريكية والمناقشات مع شركائنا الأوروبيين".

