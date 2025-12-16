قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصيني لبحث التطورات الإقليمية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصيني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصيني
فرناس حفظي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع و"وانج يي" وزير خارجية الصين، اليوم الثلاثاء ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي رحب بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور سريع في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، مثمنا كثافة الزيارات رفيعة المستوي بين البلدين وما تعكسه من اهتمام متبادل نحو الارتقاء بمستوى التعاون بين مصر والصين.

 وأعرب وزير الخارجية ، عن التطلع لعقد الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين علي المستوى الوزاري، وكذلك اللجنة المشتركة لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، تزامناً مع الاحتفال العام المقبل بمرور ٧٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وثمن الوزير عبد العاطي، النهضة الصينية في المجالات المختلفة ، معرباً عن التطلع لتعزيز الاستفادة من القدرات الصينية في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيداً بإسهامات الشركات الصينية في المشروعات الكبرى في مصر، وعلى رأسها تدشين القطار الكهربائي الخفيف وبناء حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى تعاون الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر، وغيرها من المجالات التى أسهمت في دفع العلاقات الثنائية قدماً. 

وأشار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ، خاصة في إطار التوجه الوطني لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، معرباً عن الاهتمام بتعزيز الاستثمارات الصينية في مصر في مجالات الذكاء الاصطناعى والرقمنة، موكداً على ما توفره مصر من بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق الاتصال الى التعاون بين البلدين فى المحافل متعددة الأطراف، حيث أكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين داخل المحافل متعددة الأطراف، وتبادل الدعم إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق الشراكة القائمة بين البلدين.

على صعيد آخر، شهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، حيث تناول الاتصال التطورات في قطاع غزة، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

كما شدد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الدولية. 

كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض.

كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التوصل إلى هدنه إنسانية تؤدي الى وقف شامل لإطلاق النار، وتوفير ملاذات وممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وانج يي وزير خارجية الصين السفير تميم خلاف الصين

