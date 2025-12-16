وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى بحثا هاتفيا الملف النووي الإيراني.
وأكد الجانبان خلال حديثهما، حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وثمن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة منع الانتشار النووي.
وأكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني.