وزير الخارجية:مفهوم الدولة الوطنية يتراجع في المنطقة.. و6 دول عربية تواجه أزمات وجودية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أننا نعيش في مرحلة شديدة الصعوبة والدقة، مردفًا: «هناك حالة من عدم اليقين، محدش عارف ممكن إيه يحصل بعد نص ساعة أو ساعة، كمان في عدم قدرة على التنبؤ».

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، كلمة وزير الخارجية خلال استقباله طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف.

وأوضح وزير الخارجية، أن هناك حالة من الاستقطاب الشديدة في النظام الإقليمي والدولي وكل واحد عاوز يشدك لحتة، دي مسائل شديدة الخطورة، وفي ظواهر شديدة الخطورة كمان.

وتابع: الدولة الوطنية بالمفهوم اللي إحنا نعرفه، للأسف الشديد بتتراجع دلوقتي خاصة في المنطقة العربية، مش عاوز اسمي دول معينة، في 5 أو 6 دول عربية للأسف الشديد فيها أزمات وجودية تؤدي لغياب الدولة وانهيار مؤسساتها مش عايز أذكرها علشان أنتوا عارفين، كل دي ظروف دقيقة جدًا».

وأكمل: لابد أن نستمر في مساعينا في دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، لأن اللي بنشوفه في المنطقة دلوقتي من أزمات، جزء منه ضعف الدولة ومؤسساتها وبروز دور الفاعلين من غير الدول في حتة اسمها الدعم السريع، وحنة تانية الحوثي وحتة تانية حزب الله، وفي لبيبا اسمها ميليشات.

وأشار وزير الخارجية إلى، أن الدولة التي تملك الجيش والشرطة، فهي دولة وطنية، إنما الدولة التي فيها ميليشات أو أطراف تانية خارج الدولة فدي مش اسمها دولة، فدي شبه دولة، أو دولة فاشلة لقدر الله، دي مسائل خطيرة جدًا بتواجهنا وإحنا في مرحلة فارقة في تاريخ مصر لأول مرة، كنا بنواجه دائمًا الخطر من اتجاه جغرافي محدد 90% منها من الشمال الشرقي، ولكن كله دا منفجر وفي حزام نار من كل ناحية.

وتابع: «حزام ناري في وقت واحد، شايفين ليبيا والسودان، كمان أزمة السد الإثيوبي ، لا متقولوش سد إثيوبيا قولوا سد الخراب الإثيوبي أو سد الدمار، لأن هو سد جه بإجراءات آحادية».

وأكمل: «إحنا دافعين دم قلبنا، فوق الـ10 مليارات دولار من لحمنا الحي، خسرناهم بسبب التراجع عبور الشاحنات والسفن في قناة السويس، كمان الحرب في غزة، وليبيا والسودان، كل تحديات تواجه صمام الدولة، وصمام الأمن بتاعنا دا لطف ربنا لهذا الوطن، وربنا حافظ الوطن برعايته لها، وكمان القيادة الحكيمة والرشيدة اللي مش بتنفعل وتتحرك بصبر استراتيجي ونتحرك مع كل التحديات بالحكة والكياسة».

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة احمد موسى

بيوريه القرنبيط
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

