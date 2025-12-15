تصريحات وزير الخارجية النارية| أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي.. بث مباشر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الاثنين.



يتناول الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم عددا من القضايا التي تهم الشارع المصري، سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية.

القضية الأساسية للعرب

كما أنه من المقرر أن يتناول “موسى” القضية الأساسية للعرب جميعا وهي القضية الفلسطينية، والتي أثبتت الدولة المصرية خلالها أنها كانت وستظل قضية العرب الأولى.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على التصريحات القوية لـ بدر عبد العاطي وزير الخارجية عن وجود 6 دول عربية لديها أزمة، وتراجع الدولة الوطنية بالمنطقة.