قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غرق الخيام.. حماس توجه طلبا عاجلا للدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ
صندوق الإسكان الاجتماعي: نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر
الشباب يتصدرون المشهد في إعادة انتخابات «النواب» بأثينا
وزير قطاع الأعمال: انتهاء مشروع الغزل والنسيج منتصف العام المقبل
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاماً
انقلاب مفاجئ في الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة
وزير التعليم يجلس على مقاعد التلاميذ خلال جولته بمدارس إدفو بأسوان
القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جهود وزارة الخارجية في تقديم وتطوير الخدمات القنصلية خلال 2025

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
فرناس حفظي

 واصلت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال عام 2025 تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل القنصلي، من خلال شبكة مكاتب الخدمات القنصلية داخل جمهورية مصر العربية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تستهدف التيسير على المواطنين، وتسريع إجراءات تقديم الخدمات، والاستجابة الفورية للحالات الإنسانية والطارئة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية وتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين داخل الوطن وخارجه.

فعلي صعيد تطوير منظومة التصديقات، شهد عام 2025 توسعاً ملموساً في شبكة مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، حيث وصل العدد الإجمالي لمكاتب التصديقات إلي 27 مكتباً، وتمثل أحدثها في افتتاح مكتب تصديقات ثانٍ بمحافظة كفر الشيخ، مع وجود خطة لافتتاح مكاتب جديدة بعدد من المحافظات والمواقع الحيوية خلال الفترة المقبلة. 

كما تم تفعيل خدمة التصديقات عبر البريد المصري في جميع المحافظات منذ يوليو 2025، بما أسهم في التصديق على نحو 13 ألف مستند، إلى جانب تشغيل سيارات بريد متنقلة لتلقي المعاملات خارج أوقات العمل الرسمية.

 وبلغ إجمالي عدد التصديقات المنفذة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 قرابة 3 ملايين تصديق، مع القضاء على ظاهرة التكدس وتحسين كفاءة الأداء داخل المكاتب. وتستعد وزارة الخارجية لبدء التشغيل التجريبي لمنصة التصديقات الإلكترونية. 

اتصالاً برعاية المواطنين وحل مشكلاتهم بالخارج، أولت وزارة الخارجية اهتماماً خاصاً بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم إنشاء خطوط ساخنة في جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، إلى جانب خط ساخن مركزي بالقطاع القنصلي للتعامل الفوري مع الاستفسارات والحالات الطارئة. كما كثفت الوزارة جهود التوعية القنصلية للمواطنين بالخارج بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية والأوضاع الأمنية في مناطق النزاعات، إضافةً إلي تعامل الوزارة بفاعلية مع عدد من الحالات الإنسانية والتهديدات التي يتعرض لها أبناؤنا في الخارج، ومنها علي سبيل المثال الإفراج عن 131 مواطناً من المحتجزين بغرب ليبيا، وإطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي، فضلاً عن التدخل العاجل لإنقاذ عدد من المواطنين العالقين في عدد من الدول، والاستجابة لعدد من الحالات الطبية العاجلة.

بالنسبة لخدمات الجوازات والمستندات المميكنة، واصل مركز الجوازات المميكنة جهوده خلال عام 2025، حيث تم إصدار نحو 125 ألف جواز سفر مصري ووثيقة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، إلى جانب إصدار قرابة 4 آلاف شهادة ميلاد مميكنة منذ بدء تقديم الخدمة، كما يجري العمل على إدخال خدمات مميكنة إضافية لمستخرجات الأحوال المدنية. 

وتؤكد وزارة الخارجية استمرارها في تطوير منظومة العمل القنصلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ دور الدولة في رعاية المواطنين وحماية مصالحهم داخل الوطن وخارجه.

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل القنصلي الخدمات القنصلية جمهورية مصر العربية القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

وزارة الخارجية المصرية

جهود وزارة الخارجية في تقديم وتطوير الخدمات القنصلية خلال 2025

وزير الداخلية الكويتي

لم أكن أتوقع حدوثها أبدًا.. وزير الداخلية الكويتي يتوعد نقيب شرطة قتل شقيقته غدرًا

شعار الجامعة العربية

قصة المادة 17 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد