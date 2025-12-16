ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بالتعاون مع إحدي الشركات واستثماراتها الضخمة في المنظومة، مؤكدًا أهمية الاجتماع لمواجهة التحديات، ووضع الحلول، وضمان الاستدامة والانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية واستراتيجية الدولة.

التقدم في ميكنة المنظومة

أضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول التقدم في ميكنة المنظومة، بما في ذلك ميكنة جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، تدريب العاملين، تنفيذ بوابة التسجيل والاعتماد وتشغيلها فعليًا، وتحقيق التكامل اللحظي بين الهيئات المعنية، مع التأكيد على سرعة إنجاز الملفات المشتركة مع فودافون.

‎حضر الاجتماع من الوزارة: الدكتور عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.



‎ومن الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي، واللواء مهندس هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي.



‎ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: السيدة مي فريد، المدير التنفيذي، واللواء أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.



‎ومن هيئة الاعتماد والرقابة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، والدكتور محمد السايس، القائم بعمل المدير التنفيذي.

‎ومن الشركة : السيد محمد كمال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد محمود الخطيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الأعمال، والسيد أحمد إمام، رئيس قسم المبيعات الطبية، والسيد عبدالرحمن محمد، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، والسيد حسام عفيفي، مدير تطوير الأعمال بقطاع الرعاية الصحية الرقمية، والسيد أحمد بيومي، مدير السياسات العامة والعلاقات الخارجية.