محافظ قنا يستعرض معدل الإنجاز بملف المتغيرات المكانية

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة ملف المتغيرات المكانية، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة للتعامل مع الحالات المرصودة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إجراءات المعاينات الميدانية بدقة وسرعة لضمان التعامل الفوري مع أي مخالفات.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مسئولي القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه فرق العمل وسبل التغلب عليها لضمان التعامل الفعال مع الحالات المرصودة.

وشهد الاجتماع، استعراض نسب المتغيرات المكانية في مختلف مراكز المحافظة، حيث تم عرض تقارير تفصيلية توضح معدلات الإنجاز ومستويات الاستجابة في كل مركز، بما يسهم في تقييم الأداء وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

كما وجه الببلاوي، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تحسين توظيف الموارد البشرية المتاحة، والاستفادة القصوى من الإمكانات الموجودة، بما يضمن رفع نسب الإنجاز وتسريع وتيرة العمل في ملف المتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج.

وشدد محافظ قنا، على رؤساء المدن بإزالة المتغيرات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مع التوجيه بقطع المرافق عن الحالات المخالفة، لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على حقوق الدولة.