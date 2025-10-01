مواعيد عمل المحال والمطاعم في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا.

مواعيد الغلق والفتح للمحلات والمطاعم بالتوقيت الشتوي

مواعيد عمل المحال بالتوقيت الشتوي

تبدأ العمل من 7 صباحًا.

تغلق في 10 مساءً، وفي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية 11 مساءً.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات بالتوقيت الشتوي

تفتح من 5 صباحًا.

تغلق في 12 منتصف الليل.

الورش والأعمال الحرفية

تفتح من 8 صباحًا.

تغلق في 6 مساءً.

الأماكن المعفاة من مواعيد الغلق

المخابز، الصيدليات، محال البقالة، محلات الخضار والفاكهة، والورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، يبدأ التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر. بدأ التوقيت الصيفي هذا العام في 25 أبريل 2025 بتقديم الساعة 60 دقيقة.

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في 31 أكتوبر 2025، بتأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر (30 أكتوبر 2025).

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

اختير يوم الجمعة كعطلة رسمية ليتيح للمواطنين والمؤسسات فرصة لضبط التوقيت الجديد قبل بدء أسبوع العمل، ما يقلل من المشكلات المحتملة.