مواعيد عمل المحال والمطاعم في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها

الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
يهتم كثير من المواطنين بمعرفة مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا.

مواعيد الغلق والفتح للمحلات والمطاعم بالتوقيت الشتوي

مواعيد عمل المحال بالتوقيت الشتوي

تبدأ العمل من 7 صباحًا.

تغلق في 10 مساءً، وفي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية 11 مساءً.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات بالتوقيت الشتوي

تفتح من 5 صباحًا.

تغلق في 12 منتصف الليل.

غلق المحال العامة

الورش والأعمال الحرفية

تفتح من 8 صباحًا.

تغلق في 6 مساءً.

الأماكن المعفاة من مواعيد الغلق

المخابز، الصيدليات، محال البقالة، محلات الخضار والفاكهة، والورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، يبدأ التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر. بدأ التوقيت الصيفي هذا العام في 25 أبريل 2025 بتقديم الساعة 60 دقيقة.

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في 31 أكتوبر 2025، بتأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر (30 أكتوبر 2025).

مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان 2024

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

اختير يوم الجمعة كعطلة رسمية ليتيح للمواطنين والمؤسسات فرصة لضبط التوقيت الجديد قبل بدء أسبوع العمل، ما يقلل من المشكلات المحتملة.

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

كبدة الدجاج

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

بالصور

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

