إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفوري مع بلاغ العثور على تمساح بالإسكندرية
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
محافظات

حي جنوب الغردقة يواصل حملات غلق المحال والثلاجات الغذائية المخالفة

ابراهيم جادالله

واصل حي جنوب الغردقة، برئاسة اللواء أحمد مهدي، حملاته التفتيشية المكثفة بنطاق الحي.في إطار الحرص على فرض الانضباط ورفع كفاءة منظومة الرقابة على الأنشطة التجارية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات رئيس مدينة الغردقة، ووفقاً للقوانين المنظمة للمحال العامة، وضرورة التحقق من سلامة التراخيص وصلاحية المعروضات داخل الثلاجات والمحلات الغذائية وقد أسفرت الجهود الميدانية، التي شارك فيها قسم المحلات بالحي، عن:

غلق ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة النجدة لمخالفتها الاشتراطات.

غلق محل تجاري بشارع الباشا لعدم استيفائه التراخيص القانونية.

تأتي هذه الحملات في سياق خطة شاملة لضبط السوق المحلي والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.

وتناشد رئاسة الحي السادة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة مراجعة وتحديث التراخيص الصادرة ،الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية. وعدم الانسياق خلف المخالفات التي تعرضهم للمساءلة القانونية والغلق الإداري.

محافظة البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بوصفة الشيف نادية السيد.. سهلة ولذيذة في دقائق

