حي جنوب الغردقة يواصل حملات غلق المحال والثلاجات الغذائية المخالفة

واصل حي جنوب الغردقة، برئاسة اللواء أحمد مهدي، حملاته التفتيشية المكثفة بنطاق الحي.في إطار الحرص على فرض الانضباط ورفع كفاءة منظومة الرقابة على الأنشطة التجارية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات رئيس مدينة الغردقة، ووفقاً للقوانين المنظمة للمحال العامة، وضرورة التحقق من سلامة التراخيص وصلاحية المعروضات داخل الثلاجات والمحلات الغذائية وقد أسفرت الجهود الميدانية، التي شارك فيها قسم المحلات بالحي، عن:

غلق ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة النجدة لمخالفتها الاشتراطات.

غلق محل تجاري بشارع الباشا لعدم استيفائه التراخيص القانونية.

تأتي هذه الحملات في سياق خطة شاملة لضبط السوق المحلي والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.

وتناشد رئاسة الحي السادة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة مراجعة وتحديث التراخيص الصادرة ،الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية. وعدم الانسياق خلف المخالفات التي تعرضهم للمساءلة القانونية والغلق الإداري.