15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

يُعد الخرف (Dementia) من أكثر الاضطرابات العصبية انتشارًا مع التقدم في العمر، ويؤثر بشكل مباشر على الذاكرة، والتفكير، والسلوك، والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.

علامات مبكرة تنذرك بالخرف

وأكد خبراء الصحة، أن الانتباه إلى العلامات المبكرة للخرف قد يساعد على التشخيص المبكر، والحد من سرعة تطور الأعراض، وتحسين جودة الحياة.

وفيما يلي أبرز 15 علامة تحذيرية مبكرة للخرف بحسب ما نشر في موقع Better Health، وتشمل ما يلي :

ـ فقدان الذاكرة المتكرر خاصة نسيان الأحداث والمعلومات الحديثة.

صعوبة التخطيط وحل المشكلات مثل متابعة الخطوات أو إدارة الأمور اليومية.

ـ مشكلات في إتمام المهام المعتادةكتحضير الطعام أو استخدام الأجهزة.

ـ الارتباك الزماني والمكاني وعدم تذكر التاريخ أو الأماكن المألوفة.

ـ اضطرابات اللغة والكلام مثل نسيان الكلمات أو صعوبة متابعة الحوار.

ـ وضع الأشياء في أماكن غير منطقية وعدم القدرة على تذكر مكانها لاحقًا.

ـ ضعف الحكم واتخاذ القرار خاصة في الأمور المالية أو الشخصية.

ـ تغيرات ملحوظة في المزاج والشخصية مثل العصبية أو الاكتئاب المفاجئ.

ـ الانسحاب الاجتماعي وفقدان الاهتمام بالأنشطة والهوايات المفضلة.

ـ صعوبة التفكير المجرد والتعامل مع الأرقام أو المفاهيم المعقدة.

ـ مشكلات في الإدراك البصري والمسافات تؤثر على القيادة أو الحركة.

ـ قلة التركيز والانتباه والتشتت السريع أثناء أداء المهام.

ـ تغيرات سلوكية غير مبررة مثل الشك الزائد أو القلق المستمر.

ـ تراجع الأداء اليومي وعدم القدرة على الالتزام بالروتين المعتاد.

ـ انخفاض الاستقلالية والحاجة المتزايدة للمساعدة في الأنشطة اليومية.

لماذا يجب الانتباه لهذه العلامات؟

وتشير التقارير الطبية إلى أن الخرف لا يظهر فجأة، بل يتطور تدريجيًا، وقد تستمر الأعراض المبكرة لسنوات قبل التشخيص.

ويؤكد الخبراء أن التدخل المبكر يساعد في إبطاء التدهور المعرفي ووضع خطة علاجية مناسبة بالتعاون مع الطبيب.