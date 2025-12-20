قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
آية التيجي

يُعد الخرف (Dementia) من أكثر الاضطرابات العصبية انتشارًا مع التقدم في العمر، ويؤثر بشكل مباشر على الذاكرة، والتفكير، والسلوك، والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.

علامات مبكرة تنذرك بالخرف

وأكد خبراء الصحة، أن الانتباه إلى العلامات المبكرة للخرف قد يساعد على التشخيص المبكر، والحد من سرعة تطور الأعراض، وتحسين جودة الحياة.

وفيما يلي أبرز 15 علامة تحذيرية مبكرة للخرف بحسب ما نشر في  موقع Better Health، وتشمل ما يلي :

ـ فقدان الذاكرة المتكرر خاصة نسيان الأحداث والمعلومات الحديثة.
صعوبة التخطيط وحل المشكلات مثل متابعة الخطوات أو إدارة الأمور اليومية.

ـ مشكلات في إتمام المهام المعتادةكتحضير الطعام أو استخدام الأجهزة.

علامات مبكرة تنذرك بالخرف

ـ الارتباك الزماني والمكاني وعدم تذكر التاريخ أو الأماكن المألوفة.
ـ اضطرابات اللغة والكلام مثل نسيان الكلمات أو صعوبة متابعة الحوار.

ـ وضع الأشياء في أماكن غير منطقية وعدم القدرة على تذكر مكانها لاحقًا.

علامات مبكرة تنذرك بالخرف

ـ ضعف الحكم واتخاذ القرار خاصة في الأمور المالية أو الشخصية.

ـ تغيرات ملحوظة في المزاج والشخصية مثل العصبية أو الاكتئاب المفاجئ.

ـ الانسحاب الاجتماعي وفقدان الاهتمام بالأنشطة والهوايات المفضلة.

علامات مبكرة تنذرك بالخرف

ـ صعوبة التفكير المجرد والتعامل مع الأرقام أو المفاهيم المعقدة.

ـ مشكلات في الإدراك البصري والمسافات تؤثر على القيادة أو الحركة.

ـ قلة التركيز والانتباه والتشتت السريع أثناء أداء المهام.

علامات مبكرة تنذرك بالخرف

ـ تغيرات سلوكية غير مبررة مثل الشك الزائد أو القلق المستمر.

ـ تراجع الأداء اليومي وعدم القدرة على الالتزام بالروتين المعتاد.

ـ انخفاض الاستقلالية والحاجة المتزايدة للمساعدة في الأنشطة اليومية.

علامات مبكرة تنذرك بالخرف

لماذا يجب الانتباه لهذه العلامات؟

وتشير التقارير الطبية إلى أن الخرف لا يظهر فجأة، بل يتطور تدريجيًا، وقد تستمر الأعراض المبكرة لسنوات قبل التشخيص. 

ويؤكد الخبراء أن التدخل المبكر يساعد في إبطاء التدهور المعرفي ووضع خطة علاجية مناسبة بالتعاون مع الطبيب.

الخرف علامات الخرف المبكر أعراض الخرف إنذارات الخرف الديمينشيا فقدان الذاكرة التدهور المعرفي أمراض الشيخوخة اضطرابات الذاكرة

