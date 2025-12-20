لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

يُعتبر الحديد من المعادن الأساسية لصحة الإنسان، فهو يساهم في إنتاج الهيموغلوبين ونقل الأكسجين في الدم، ويدعم مستويات الطاقة ووظائف الجسم المختلفة.

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

ورغم أن اللحوم الحمراء تُعد مصدرًا شائعًا للحديد، كشف موقع WebMD، أن هناك أطعمة أخرى تحتوي على نسب أعلى من الحديد، ويمكن دمجها في النظام الغذائي اليومي لتعزيز الصحة ومنع نقص الحديد، وهي :

ـ البقوليات:

العدس والفاصوليا والحمص

كوب واحد من العدس المطبوخ يحتوي على 6.6 ملغ من الحديد، وهو أكثر من بعض قطع اللحوم الحمراء، إضافة إلى الألياف والبروتين النباتي.

البقوليات

ـ الخضروات الورقية الداكنة:

السبانخ واللفت والسلق

كوب من السبانخ المطبوخ يمنح حوالي 6.4 ملغ من الحديد، مع مضادات أكسدة وفيتامينات تدعم امتصاص الحديد.

الخضروات الورقية

ـ بذور اليقطين والقرع:

ربع كوب من بذور اليقطين يوفر 8.8 ملغ من الحديد، إلى جانب المغنيسيوم والزنك، ما يجعلها وجبة خفيفة مغذية وصحية.

بذور اليقطين والقرع

ـ منتجات الصويا:

التوفو وفول الصويا

تحتوي على 3-6 ملغ من الحديد لكل 100 غرام، وهي بديل ممتاز للحم، وتوفر بروتينًا كاملًا.

منتجات الصويا

ـ المكسرات والحبوب الكاملة:

اللوز والكاجو والشوفان والكينوا كوب من الشوفان المطبوخ يمنح حوالي 2.1 ملغ من الحديد، ويمكن إضافتها إلى الإفطار أو الوجبات الخفيفة.

المكسرات والحبوب

ـ الفواكه المجففة:

الزبيب والمشمش والتين

نصف كوب من الزبيب يحتوي على 1.6 ملغ من الحديد، وهي طريقة لذيذة وصحية لتعزيز مستويات الحديد بالجسم.



الفواكة المجففة

نصائح لتعزيز امتصاص الحديد

ـ تناول مصادر فيتامين C مع الحديد النباتي مثل البرتقال أو الفلفل الأحمر لتحسين الامتصاص.

ـ تجنب الشاي والقهوة أثناء تناول الوجبات الغنية بالحديد، لأنها تقلل الامتصاص.

ـ مزج الحديد النباتي مع البروتين الحيواني مثل البيض أو السمك يزيد من امتصاص الحديد.