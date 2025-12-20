قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
سوريا.. عمليات إغارة على مواقع داعش ومقتل عناصرهم
روسيا تدين قصف أوكرانيا لزابوروجيا.. وتحذر من حصول اليابان على النووي
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
بالصور

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

آية التيجي

يُعتبر الحديد من المعادن الأساسية لصحة الإنسان، فهو يساهم في إنتاج الهيموغلوبين ونقل الأكسجين في الدم، ويدعم مستويات الطاقة ووظائف الجسم المختلفة. 

ورغم أن اللحوم الحمراء تُعد مصدرًا شائعًا للحديد، كشف موقع WebMD، أن هناك أطعمة أخرى تحتوي على نسب أعلى من الحديد، ويمكن دمجها في النظام الغذائي اليومي لتعزيز الصحة ومنع نقص الحديد، وهي :

ـ البقوليات: 

العدس والفاصوليا والحمص
كوب واحد من العدس المطبوخ يحتوي على 6.6 ملغ من الحديد، وهو أكثر من بعض قطع اللحوم الحمراء، إضافة إلى الألياف والبروتين النباتي.

البقوليات

ـ الخضروات الورقية الداكنة: 

السبانخ واللفت والسلق
كوب من السبانخ المطبوخ يمنح حوالي 6.4 ملغ من الحديد، مع مضادات أكسدة وفيتامينات تدعم امتصاص الحديد.

الخضروات الورقية

ـ بذور اليقطين والقرع:
ربع كوب من بذور اليقطين يوفر 8.8 ملغ من الحديد، إلى جانب المغنيسيوم والزنك، ما يجعلها وجبة خفيفة مغذية وصحية.

بذور اليقطين والقرع

ـ منتجات الصويا: 

التوفو وفول الصويا
تحتوي على 3-6 ملغ من الحديد لكل 100 غرام، وهي بديل ممتاز للحم، وتوفر بروتينًا كاملًا.

منتجات الصويا

ـ المكسرات والحبوب الكاملة: 

اللوز والكاجو والشوفان والكينوا كوب من الشوفان المطبوخ يمنح حوالي 2.1 ملغ من الحديد، ويمكن إضافتها إلى الإفطار أو الوجبات الخفيفة.

المكسرات والحبوب 

ـ الفواكه المجففة: 

الزبيب والمشمش والتين
نصف كوب من الزبيب يحتوي على 1.6 ملغ من الحديد، وهي طريقة لذيذة وصحية لتعزيز مستويات الحديد بالجسم.
 

الفواكة  المجففة

نصائح لتعزيز امتصاص الحديد

ـ تناول مصادر فيتامين C مع الحديد النباتي مثل البرتقال أو الفلفل الأحمر لتحسين الامتصاص.

ـ تجنب الشاي والقهوة أثناء تناول الوجبات الغنية بالحديد، لأنها تقلل الامتصاص.

ـ مزج الحديد النباتي مع البروتين الحيواني مثل البيض أو السمك يزيد من امتصاص الحديد.

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

