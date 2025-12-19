قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق مدينة غزة
13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة
بلاغات متبادلة بسبب مراجعة حسابات مدرسة دار التربية المملوكة للدجوي بالدقي
هالة صدقي تهنئ منتخب المغرب لتتويجه بـ كأس العرب: وحوش الكرة العربية
موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان.. والأعمال المستحبة
فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو
الحضري يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: ربنا يبعد عنك عيون الناس الوحشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
آية التيجي

يُعد اليوسفي من أكثر الفواكه الشتوية انتشارًا، لما يتمتع به من مذاق مميز وسهولة في التناول، إلى جانب فوائده الصحية العديدة. 

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

ووفقًا لما نشر في موقع WebMD، فإن تناول اليوسفي يوميًا خلال فصل الشتاء يمكن أن يُحدث تأثيرات إيجابية واضحة على صحة الجسم، خاصة مع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، ومن أبرز فوائده ما يلي :

اقرأ أيضًا:

ـ تقوية الجهاز المناعي:


اليوسفي غني بفيتامين C، الذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم، وتقليل مدة وشدة نزلات البرد والعدوى الموسمية الشائعة في الشتاء.

ـ تحسين صحة الجهاز الهضمي:


يحتوي اليوسفي على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، ودعم صحة القولون.

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

ـ الحفاظ على صحة القلب:


تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في اليوسفي تساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

ـ الوقاية من الجفاف في الطقس البارد:


رغم انخفاض الشعور بالعطش في الشتاء، فإن اليوسفي يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساعد في ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

ـ تحسين نضارة البشرة:


فيتامين C الموجود في اليوسفي يلعب دورًا مهمًا في تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يساهم في تقليل جفاف الجلد والتشققات الناتجة عن الطقس البارد.

ـ المساعدة في التحكم بالوزن:


اليوسفي منخفض السعرات الحرارية ويمنح الشعور بالشبع، ما يجعله خيارًا صحيًا للراغبين في الحفاظ على الوزن خلال فصل الشتاء.

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

هل الإفراط في تناول اليوسفي له أضرار؟

 

وهنا تحذير من الإفراط في تناول اليوسفي، حيث قد يؤدي إلى:

ـ الشعور بالحموضة أو تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص.

ـ ارتفاع مستويات السكر في الدم عند مرضى السكري في حال تناوله بكميات كبيرة.

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

الكمية الموصى بها لتناول اليوسفي:
 

وينصح خبراء التغذية بتناول ثمرة إلى ثمرتين من اليوسفي يوميًا كجزء من نظام غذائي متوازن، للحصول على فوائده دون التعرض لأي آثار جانبية.

فوائد اليوسفي تناول اليوسفي يوميًا اليوسفي في الشتاء فاكهة الشتاء فيتامين C تقوية المناعة فوائد اليوسفي الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

أسعار الليمون

أسعار الليمون خارج السيطرة| الكيلو وصل 90 جنيهًا.. وهذا موعد الانخفاض

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود: قصة أصحاب الغار تمثل نموذجا فريدا في التوسل لله بالأعمال الخالصة

الدكتور يسري جبر

وجدت قطعة ذهب منذ سنوات ولم أُخبر صاحبتها؟.. يسري جبر يجيب

الدكتور يسري جبر

هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين؟.. يسري جبر يجيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد