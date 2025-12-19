عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

رغم أن التقدم في العمر عملية طبيعية، فإن بعض العادات اليومية الخاطئة قد تُسرّع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتؤثر سلبًا على صحة الجسم والبشرة.

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

ووفقًا لما ذكر في موقع Cleveland Clinic، فإن نمط الحياة اليومي يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الشباب أو فقدانه سريعًا.

ـ قلة النوم المنتظمة:

الحرمان من النوم يؤثر على تجدد الخلايا وإصلاح الأنسجة، ما يؤدي إلى شحوب البشرة وظهور التجاعيد المبكرة وضعف الذاكرة.

ـ التعرّض المفرط لأشعة الشمس دون حماية:

الأشعة فوق البنفسجية تُعد السبب الأول لشيخوخة الجلد، إذ تؤدي إلى تكسير الكولاجين وظهور البقع الداكنة والترهلات.

ـ التدخين:

يقلل التدخين من تدفق الدم والأكسجين إلى الجلد، ما يسرّع ظهور التجاعيد ويجعل البشرة باهتة ومتعبة.

ـ الإفراط في تناول السكر:

تؤدي السكريات الزائدة إلى تلف ألياف الكولاجين والإيلاستين، وهو ما يسرّع ترهل الجلد وشيخوخته.

ـ الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة:

نمط الحياة الخامل يزيد من الالتهابات بالجسم ويؤثر على صحة العضلات والعظام، وهي عوامل مرتبطة بتسريع الشيخوخة.

ـ التوتر والضغط النفسي المزمن:

ارتفاع هرمون الكورتيزول الناتج عن التوتر المستمر يسرّع شيخوخة الخلايا ويؤثر على صحة القلب والدماغ.

ـ قلة شرب الماء:

الجفاف يقلل مرونة الجلد ويجعله أكثر عرضة للتجاعيد، كما يضعف وظائف الجسم الحيوية.

ـ الإفراط في الأطعمة المصنعة:

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمواد الحافظة تزيد من الالتهابات وتسرّع تلف الخلايا.

ـ نقص الفواكه والخضروات في النظام الغذائي:

قلة مضادات الأكسدة تحرم الجسم من مقاومة الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة.

ـ إهمال العناية اليومية بالبشرة:

عدم تنظيف البشرة وترطيبها بانتظام يسرّع تلفها، خاصة مع التلوث والعوامل البيئية.

نصيحة الخبراء لتجنب الشيخوخة المبكرة

ويمكن لتعديل العادات اليومية البسيطة مثل النوم الجيد، التغذية المتوازنة، الحركة المنتظمة، وتقليل التوتر أن يبطئ الشيخوخة ويحافظ على شباب الجسم والبشرة لفترة أطول.