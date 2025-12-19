قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
آية التيجي

رغم أن التقدم في العمر عملية طبيعية، فإن بعض العادات اليومية الخاطئة قد تُسرّع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتؤثر سلبًا على صحة الجسم والبشرة. 

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

ووفقًا لما ذكر في موقع Cleveland Clinic، فإن نمط الحياة اليومي يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الشباب أو فقدانه سريعًا.

ـ قلة النوم المنتظمة:
الحرمان من النوم يؤثر على تجدد الخلايا وإصلاح الأنسجة، ما يؤدي إلى شحوب البشرة وظهور التجاعيد المبكرة وضعف الذاكرة.

ـ التعرّض المفرط لأشعة الشمس دون حماية:
الأشعة فوق البنفسجية تُعد السبب الأول لشيخوخة الجلد، إذ تؤدي إلى تكسير الكولاجين وظهور البقع الداكنة والترهلات.

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

ـ التدخين: 
يقلل التدخين من تدفق الدم والأكسجين إلى الجلد، ما يسرّع ظهور التجاعيد ويجعل البشرة باهتة ومتعبة.

ـ الإفراط في تناول السكر:
تؤدي السكريات الزائدة إلى تلف ألياف الكولاجين والإيلاستين، وهو ما يسرّع ترهل الجلد وشيخوخته.

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

ـ الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة:
نمط الحياة الخامل يزيد من الالتهابات بالجسم ويؤثر على صحة العضلات والعظام، وهي عوامل مرتبطة بتسريع الشيخوخة.

ـ التوتر والضغط النفسي المزمن:
ارتفاع هرمون الكورتيزول الناتج عن التوتر المستمر يسرّع شيخوخة الخلايا ويؤثر على صحة القلب والدماغ.

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

ـ قلة شرب الماء:
الجفاف يقلل مرونة الجلد ويجعله أكثر عرضة للتجاعيد، كما يضعف وظائف الجسم الحيوية.

ـ الإفراط في الأطعمة المصنعة:
الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمواد الحافظة تزيد من الالتهابات وتسرّع تلف الخلايا.

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

ـ نقص الفواكه والخضروات في النظام الغذائي:
قلة مضادات الأكسدة تحرم الجسم من مقاومة الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة.

ـ إهمال العناية اليومية بالبشرة:
عدم تنظيف البشرة وترطيبها بانتظام يسرّع تلفها، خاصة مع التلوث والعوامل البيئية.

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

نصيحة الخبراء لتجنب الشيخوخة المبكرة

ويمكن لتعديل العادات اليومية البسيطة مثل النوم الجيد، التغذية المتوازنة، الحركة المنتظمة، وتقليل التوتر أن يبطئ الشيخوخة ويحافظ على شباب الجسم والبشرة لفترة أطول.

الشيخوخة المبكرة عادات تسرع الشيخوخة أسباب الشيخوخة علامات التقدم في العمر صحة البشرة نمط الحياة الصحي مكافحة الشيخوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

ترشيحاتنا

المتهم

راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرق حقيبة من شخص بالقاهرة

المتهم

بسبب الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالجيزة

المتهمين

القبص على بائع خضروات تعدى على زميلة بالضرب بالشرقية

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد