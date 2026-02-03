خالد محروس يجسد نجيب الريحاني في "صاحب السعادة" على مسرح الغد

انتهى الفنان خالد محروس من البروفات النهائية لعرض الحكي والغناء "صاحب السعادة" والذي يجسد من خلاله شخصية الفنان الراحل نجيب الريحاني وذلك غدا الثلاثاء على مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد.

يقام عرض الحكي والغناء صاحب السعادة تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ومن تنفيذ المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان بدعم من المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح وبالتعاون مع البيت للمسرح.

ويحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسيرة الفنان الرائد نجيب الريحاني الذي ترك بصمة كبيرة في المسرح والسينما تمثيلا وتأليفا وإخراجا.

عرض الحكي والغناء "صاحب السعادة" صيغة درامية شاذلي فرح .. حكي وأداء ماهر محمود بمشاركة محمد أمين صالح، نشوى إسماعيل، فاطمة درويش، كريم البسطي وتشارك بالغناء الفنانة هند عمر بمصاحبة الفرقة الغنائية الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وإخراج أحمد شوقي رؤوف.