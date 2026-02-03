قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا

هاني مهنا
هاني مهنا
أوركيد سامي

تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر نقابة الموسيقيين، والذي كان سيجمع كلًا من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة الصادرة عن الموسيقار هاني مهنا .

ودعا النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، إلى عقد اجتماع يضم كلًا من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وذلك على خلفية ما صدر مؤخرًا عن الموسيقار هاني مهنا من تصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، واعتبرها البعض تجاوزًا يمس الفن المصري ورموزه.

وتأتي الدعوة للاجتماع في إطار الحرص على مناقشة الأمر بشكل مؤسسي ومسؤول، وبما يضمن الحفاظ على مكانة الفن المصري وتاريخه، وصون كرامة رموزه الذين أسهموا عبر عقود في تشكيل الوجدان الثقافي للمجتمع.

وأكد النقيب العام الفنان مصطفى كامل، احترامه وتقديره الكامل لكافة الرموز الفنية دون استثناء، مشددًا على أن نقابة المهن الموسيقية، بالتنسيق مع اتحاد النقابات الفنية، لن تسمح بحدوث أي تجاوزات أو إساءات تمس القامات الفنية أو تقلل من دورهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة والتكاتف، للحفاظ على وحدة الصف الفني، والتعامل مع أي خلافات أو تصريحات مثيرة للجدل من خلال الأطر القانونية والنقابية المنظمة، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي أو الشخصنة.

وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع ملابسات الأزمة، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، واتخاذ ما يلزم من قرارات أو توصيات تضمن احترام القيم الفنية والمهنية، وتحافظ على صورة الفن المصري وريادته عربيًا وإقليميًا.

هاني مهنا اخبار الفن نجوم الفن

